印度與塞席爾協議 建海軍設施擴影響力

2018-01-31 22:42 中央社 中央社



印度加大力道與中國競爭印度洋影響力，今天與非洲的塞席爾共和國宣布，兩國已簽署一項20年協議，新德里將在這個群島國家興建臨時跑道和碼頭供海軍使用。

路透社報導，中國第一個海外軍事基地去年正式在非洲吉布地共和國成立，靠近全球最繁忙海運航線，這加深印度不安，也催促新德里在區域內爭取立足點。

上個週末在塞席爾首都維多利亞（Victoria）簽署的這紙協議，讓印度能在靠近另一條航路的阿桑普申島（Assumption）興建臨時跑道和碼頭。

塞席爾外交國務秘書佛瑞（Barry Faure）告訴路透社：「印度免費幫助我們，相關設施和活動將完全受到塞席爾控制，並在遵守塞席爾法律的前提下執行。」

佛瑞說，沒有出租什麼給印度，新設施有助塞席爾對130萬平方公里面積的專屬經濟海域進行更好管控。

前印度外交國務秘書蘇傑生（SubrahmanyamJaishankar）本週退休前最後一項正式任務就是簽署這項協議。他指出，這兩個海上鄰國對對方的安全至關重大。

他說：「印度和塞席爾已擬定合作計畫，包括聯合打擊海盜行動，以及加強偵監以預防潛在經濟罪犯闖入。」

蘇傑生說，這指的是從事非法捕漁、盜獵、販毒和人口販運的人。

中國早已在亞洲各地廣建港口、電力站和公路，但部分投資條件引起公憤。

在斯里蘭卡，中國以債權轉股權的方式興建南部赫班托達港（Hambantota），取得掌控權後，面臨外界批評。

印度則試圖更加謹慎，避免提供條件苛刻的貸款，以聯合開發的姿態展開援助。

不過軍事官員認為，與塞席爾的這項協議是擴大印度海軍影響力的一大步。印度海軍軍艦和飛機可望透過相關島嶼來換防。

印度海軍所屬國家海事基金會（NationalMaritime Foundation）行政總監海軍上校庫拉納（Gurpreet Khurana）說：「中國在印太地區戰略足跡日增之際，這項進展是印度擴張地緣戰略前線的明顯指標。」