親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞馬遜想變亞馬遜？「地球首富」替員工種了一片雨林

前立委羅福助逃亡六年深圳現蹤 傳改名換姓還開公司

加泰隆尼亞議會延後投票 流亡主席回歸要再等

2018-01-31 10:35聯合報 記者許祖菱╱即時報導

流亡的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特。路透
流亡的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特。路透
分享
加泰隆尼亞議會原定30日投票選出前領袖普伊格蒙特回鍋擔任自治區主席，但議長托倫德在最後關頭宣部延後投票，引發普伊格蒙特支持者不滿。

英國衛報報導，儘管西班牙政府已警告，流亡比利時的普伊格蒙特，不得重新回到加泰隆尼亞自治區主席位置。但托倫德表示，在獨派政黨議員佔多數的議會中，普伊格蒙特仍是擔任主席不二人選。

托倫德30日說：「我們不接受任何人說加泰隆尼亞人投錯了，只因為我們沒有照他們想法做事。」並表示：「無論西班牙政府或憲法法庭，都不能決定誰能成為自治區主席。這件事應該由（加泰隆尼亞）民選議員決定。」

普伊格蒙特是自治區主席唯一候選人，有望重掌大權，但西班牙憲法法庭27日裁定，伊格蒙特不得利用視訊遠距參與自治區主席相關辯論，也不得請其他自治區議員代讀演講稿。

托倫德表示：「除了普伊格蒙特外，我不會提名任何其他候選人。」他表示，將確保普伊格蒙特重任自治區主席過程不被干涉順利進行。托倫德也表示，保證會讓普伊格蒙特以及其他獨派議員擁有豁免權。

西班牙總理拉霍伊回應，普伊格蒙特任何遠距執政舉動，都將違反憲法法庭裁決。他敦促加泰隆尼亞應遵循憲法法庭決議，提名其他自治區主席人選。

加泰隆尼亞西班牙
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

邊界偷渡一公噸熊掌 中俄走私販被捕

2018-01-31 09:37

川普國情咨文 老王賣瓜多次為自己鼓掌

2018-01-31 11:32

夏威夷員工把演習當攻擊 釀飛彈警報烏龍

2018-01-31 09:06

美媒：北韓政策分歧 車維德難獲提名任駐韓大使

2018-01-31 08:18

修憲槓國防派 日民調挺安倍

2018-01-31 00:43

北韓要閱兵 南韓要軍演 和平曇花一現？

2018-01-31 00:43

北韓突變卦 取消冬奧表演

2018-01-31 00:43

美國：反對任何對台灣的威迫

2018-01-31 00:43

都對歐美出手 CIA：陸威脅力超過俄

2018-01-31 00:43

「年輕人容易找工作」東京首都圈連續22年人口正成長

2018-01-30 23:03

北韓為何想跟南韓談？美智庫學者：被川普動武威脅嚇到

2018-01-30 21:48

越戰春節攻勢50年 美國從這刻起淪陷

2018-01-30 20:04

德國勞動者悲歌 270萬人領不到最低基本工資

2018-01-30 17:14

英國脫歐 內部報告：經濟無論如何都將變差

2018-01-30 15:18

埃及總統大選 反對黨領袖成為一挑戰者

2018-01-30 14:33

11國難民禁令喊停 美新制仍掀隱憂

2018-01-30 14:22

美公布「普亭名單」揭露普亭身邊210名統治菁英身分

2018-01-30 14:22

影／大陸建非洲聯盟總部暗植後門 傳竊資長達5年

2018-01-30 14:18

平昌冬奧成功 美學者：北韓掐住脖子

2018-01-30 13:55

安倍答詢修憲議題：不更動憲法第九條第二款

2018-01-30 13:45

法媒稱北京竊取非洲聯盟情報 中國大使批荒謬

2018-01-30 13:25

日本政府防制二手菸新對策 大型餐飲店擬禁菸

2018-01-30 13:17

美朝必有一戰 日本暗中演練撤僑計畫

2018-01-30 13:06

英首相梅伊31日訪陸 曾被指拒見馬雲

2018-01-30 13:01

日本引進F-35A 取代高齡F-4戰機

2018-01-30 12:57

美奧運體操隊性侵案156人受害，隊醫被判175年

2018-01-30 12:28

中情局局長：北韓可能在幾個月內具核飛彈攻擊美國能力

2018-01-30 12:12

尊重族裔！美MLB印地安人隊汰換爭議原住民隊徽

2018-01-30 11:57

僅距1.5公尺！ 俄軍機黑海上空緊逼美偵察機2個多小時

2018-01-30 11:19

英相訪中 前港督彭定康籲關切香港民主

2018-01-30 11:10

中情局局長警告 俄將再干涉美年底期中選舉

2018-01-30 10:30

談脫歐 梅克爾笑梅伊老要她「開條件」而不說她要什麼

2018-01-30 09:31

日本草津溫泉之後...藏王火山也動了

2018-01-30 09:22

美國防部官員：美反對任何對台灣人民的威迫

2018-01-30 07:58
看更多

熱門文章

探病幫拿氧氣瓶 印籍男被吸入核磁共振器死亡

2018-01-30 13:19

拒政二代求婚遭槍殺... 她斷氣前指控：兇手就是他

2018-01-30 22:10

影／叫人和猴子吸廢氣！福斯汽車遭爆不人道實驗

2018-01-30 13:59

郭董上回沒買到這次再來！夏普考慮收購東芝電腦業務

2018-01-30 15:35

領土糾紛有解！這個歐洲小島每半年換一次國家

2018-01-30 15:54

養兒超辛苦：英父母每四人有一人沒錢買飯省略進餐

2018-01-30 12:53

川普發表國情咨文前美股重挫 道瓊跌近300點

2018-01-30 23:17

影／印尼技工打造「雙頭車」 一上路卻被警察沒收

2018-01-30 17:13

川普發表國情咨文前 美股收低道瓊大跌362點

2018-01-31 06:25

iPhone X利空 蘋果市值大縮水

2018-01-31 01:03

遊客看沖繩那霸 最不滿意「景點的公共交通」

2018-01-30 22:44

川普一頭狂髮原來傳自他媽媽！川普潔癖水杯要加蓋

2018-01-30 13:12

印度8個月女嬰被性侵血跡斑斑 27歲堂哥落網

2018-01-30 20:45

傳言綠卡禁領福利 人心惶惶

2018-01-30 19:32

川普將發表國情咨文 邁向「新美國時刻」

2018-01-31 08:42

影／吳哥窟附近開趴流出不雅照 柬警逮10名外國人

2018-01-30 18:30

亞馬遜想變亞馬遜？「地球首富」替員工種了一片雨林

2018-01-31 11:00

美國輕忽基礎建設 全國5萬座橋正在解體

2018-01-30 17:28

罕見！ 超級月亮+月全食 明同時現身

2018-01-30 14:10

影／大陸建非洲聯盟總部暗植後門 傳竊資長達5年

2018-01-30 14:18

美債殖利率飆 美股重挫

2018-01-31 01:44

「年輕人容易找工作」東京首都圈連續22年人口正成長

2018-01-30 23:03

印度8個月大女嬰遭性侵 28歲表哥下的手

2018-01-30 16:01

美國10年期公債殖利率一旦升破3%，金融市場將全面惡化

2018-01-30 13:12

都對歐美出手 CIA：陸威脅力超過俄

2018-01-31 00:43

夢想生到國會聽川普國情咨文 共和黨喊抓

2018-01-31 08:31

美第一夫人神隱逾2週 將現身國情咨文演說

2018-01-31 00:16

讀書過目就忘？比爾蓋茲 4 秘訣讓你更好記！

2018-01-31 08:48

15歲被優生學法律強制絕育 日本婦人控告政府

2018-01-30 20:01

徵才條件要「了解右鍵用途」 日電鐵徵才引發討論

2018-01-31 10:56

貝佐斯、巴菲特聯手 進軍美醫療保險業

2018-01-31 01:19

孤獨如何要人命 專家找答案

2018-01-30 14:39

美債殖利率／叩關3%…金融市場皮皮剉

2018-01-31 01:44

甩評鑑壓力 法國3星餐廳主動退出米其林獲准

2018-01-30 19:14

中情局局長：北韓可能在幾個月內具核飛彈攻擊美國能力

2018-01-30 12:12

美公布「普亭名單」揭露普亭身邊210名統治菁英身分

2018-01-30 14:22

日本未來2週持續低溫 東京1日恐再降雪

2018-01-30 20:35

市場憂iPhone X需求大減 蘋果市值一周蒸發460億美元

2018-01-30 16:10

北韓為何想跟南韓談？美智庫學者：被川普動武威脅嚇到

2018-01-30 21:48

股神巴菲特：醫療成本是經濟寄生蟲

2018-01-31 09:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top