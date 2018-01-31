加泰隆尼亞議會延後投票 流亡主席回歸要再等

2018-01-31 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 許祖菱 ╱即時報導



流亡的加泰隆尼亞自治區主席普伊格蒙特。路透 分享 facebook 加泰隆尼亞議會原定30日投票選出前領袖普伊格蒙特回鍋擔任自治區主席，但議長托倫德在最後關頭宣部延後投票，引發普伊格蒙特支持者不滿。

英國衛報報導，儘管西班牙政府已警告，流亡比利時的普伊格蒙特，不得重新回到加泰隆尼亞自治區主席位置。但托倫德表示，在獨派政黨議員佔多數的議會中，普伊格蒙特仍是擔任主席不二人選。

托倫德30日說：「我們不接受任何人說加泰隆尼亞人投錯了，只因為我們沒有照他們想法做事。」並表示：「無論西班牙政府或憲法法庭，都不能決定誰能成為自治區主席。這件事應該由（加泰隆尼亞）民選議員決定。」

普伊格蒙特是自治區主席唯一候選人，有望重掌大權，但西班牙憲法法庭27日裁定，伊格蒙特不得利用視訊遠距參與自治區主席相關辯論，也不得請其他自治區議員代讀演講稿。

托倫德表示：「除了普伊格蒙特外，我不會提名任何其他候選人。」他表示，將確保普伊格蒙特重任自治區主席過程不被干涉順利進行。托倫德也表示，保證會讓普伊格蒙特以及其他獨派議員擁有豁免權。

西班牙總理拉霍伊回應，普伊格蒙特任何遠距執政舉動，都將違反憲法法庭裁決。他敦促加泰隆尼亞應遵循憲法法庭決議，提名其他自治區主席人選。