談脫歐 梅克爾笑梅伊老要她「開條件」而不說她要什麼

2018-01-30 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



德國總理梅克爾上周在瑞士達佛斯世界經濟論壇（WEF）的「秘密」記者會中嘲笑英國首相梅伊，梅克爾描述梅伊跟她協商英國脫歐後的貿易關係時，引發記者「哄堂大笑」。

梅克爾表示，自從2016年英國脫歐公投之後，她和梅伊一再陷入重複的對話。根據英國獨立電視台（ITV），梅伊老是要求梅克爾「給我開個條件吧」。

梅克爾則回應：「但你們要脫歐了，我們沒必要跟妳談條件，不然你們要什麼？」梅伊則再次回應：「開個條件給我吧！」

ITV記者佩斯頓（Robert Peston）在臉書頁面上寫下：「照梅克爾的說法，兩人因此陷入『妳要什麼？』和『給我開條件』的重複對話。」

記者予以大笑之際，英國人卻可能笑不出來。不少人很快想到，如果實情如報導所言，真該擔心英國未來能否照計畫與歐盟發展出成功的貿易關係。

最近越來越多指出，梅伊保守黨對英國與歐盟長期的貿易條件出現分歧。

據報因為國會不同意梅伊的看法，所以梅伊原定2月發表重大演說遭降級，不過唐寧街否認政府原本打算發表重大政策的演說。

保守黨內的脫歐派最近要求開除英國財政大臣韓蒙德（Philip Hammond），因韓蒙德呼籲英國要超級軟脫歐。另外，有更多的黨內議員簽署對梅伊的不信任函，總票數接近發動黨魁選舉門檻的48票。