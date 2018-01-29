塞納河漲水沒預期嚴重 回復正常要數週

2018-01-29 21:38 中央社 巴黎29日專電



巴黎塞納河潰堤。 美聯社 分享 facebook

巴黎塞納河今年這波漲水的水位凌晨達到高峰5.85公尺，比原預計的情況稍和緩。水位明天開始下降，但估計過程非常緩慢，巴黎的漲水警戒也維持在橙色。

由於一月中旬多雨，支流帶來過多水量，導致塞納河河水呈黃泥色，水位從平時的2公尺左右緩慢上漲，於29日凌晨達到最高點的5.85公尺。

這個數字不到法國漲水風險資訊部門（Vigicrues）原預計的5.95公尺，也比2016年夏天的6.1公尺低，在市內並未造成災情，河兩側的美術館和博物館藏品也未受影響。

但河上觀光遊船已經停駛，河岸兩邊車道和人行道都遭淹沒，只有樹枝和路燈頂端露出水面，市民和觀光客過橋時紛紛停下來拍照。

漲水風險資訊部門估計，水位自30日起才會漸漸降低，但這週可能會再降雨，將減緩退水過程，甚至在週末稍微再漲高一些。

目前巴黎市的漲水警戒維持橙色，意即「有造成重大氾濫情況的風險」。

費加洛報（Le Figaro）引述區域環境暨能源部門（DRIEE）主管高納（Jerome Goellner）的說法表示，可能要數週才能回復正常水位。

巴黎市內雖沒有災情，但整個法蘭西島（Ile-de-France）地區約有1500人撤離，約1400戶停電，約700戶的天然氣管線暫停輸送。

至於觀光客較需要知道的資訊，是郊區火車C線（RER C）在市中心的7個站將持續關閉至少到2月5日，這些車站和軌道並未淹水，但在防淹安全措施下，列車無法如常運行，遊客可改搭地鐵。

巴黎市上次因塞納河暴漲而造成嚴重災情，是在1910年，當時水位高達8.62公尺。

根據過去經驗，塞納河大約每百年會暴漲一次。距離1910年水災至今已108年，很有可能於這幾年內再度發生暴漲，巴黎透過演習等方式加強防災，如臨大敵。