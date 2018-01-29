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以色列記者出書爆料 暗示以國毒殺阿拉法特

2018-01-29 21:16中央社 紐約29日綜合外電報導

以色列記者伯格曼（Ronen Bergman）出版新書，聲稱以建國70年來至少進行2700次暗殺行動，方式包括毒牙膏和手機炸彈。書中並強烈暗示，以國謀殺前巴勒斯坦領袖阿拉法特。

彭博報導，伯格曼是以色列大報「新消息報」（Yediot Aharonot）的情報特派員，他撰寫的新書「先下手為強」（Rise and Kill First，暫譯）詳述以國暗殺敵國科學家和發現伊斯蘭宗教領袖祕密情人的技巧。

書中披露的謀殺工具，包括耗時一個月才能殺死目標的毒牙膏、武裝無人機、會爆炸的手機和裝有遙控炸彈的備胎。

伯格曼說服許多以色列情報機構摩薩德（Mossad）、國家安全局（Shin Bet）和軍方的探員接受訪問，寫成首本全面披露以國暗殺行動的書籍。

書中表示，這2700次暗殺行動雖然多次失敗，但次數已遠遠超越任何其他西方國家。

伯格曼根據1000次訪談內容和數千份文件，寫成600多頁的「先下手為強」，書中有些受訪者使用真名。

這本書論證以色列以暗殺行動取代發動戰爭。例如以國選擇不採取軍事攻擊行動，而是暗殺6名伊朗核子科學家。

書中還強烈暗示，以色列利用輻射毒物謀殺巴勒斯坦長期領袖阿拉法特（Yasser Arafat）。以國官方已一再否認這類指控。

伯格曼寫道，阿拉法特在2004年的死亡方式符合特定模式，且有人支持他是被以色列毒殺的說法。但伯格曼並未明確描述阿拉法特遭謀殺的實際情況，僅表示受制於以國軍事審查，他無法透露所知事實或是否知情。

伯格曼的書名，出自歷史悠久的猶太法典塔木德（Talmud）當中一句警語：「若有人要殺害你，先起身殺了對方。」

伯格曼說，有很高比例的受訪者引用這句話替自己的工作辯護。以色列軍方律師也以相同說法，宣稱此類任務是合法的戰爭行為。

出過數本著作的伯格曼還說，他雖成功訪問以色列前總理巴瑞克（Ehud Barak）和歐麥特（Ehud Olmert）及其他許多人，但以國特務曾試圖阻撓他的工作，除了2010年開會討論如何讓他停止調查，並警告摩薩德前職員不得與他交談。

伯格曼同時透露，美國使用特務雖較以色列克制，但在2001年的911恐怖攻擊之後，當時的美國總統小布希（George W. Bush）採用許多以國的攻擊技術。此外，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）也發動過數百次鎖定目標的謀殺行動。

伯格曼寫道：「美國和盟邦目前採用的指揮控制系統、戰情室、蒐集資料的方法和無人機的技術，大多是以色列所開發。」

他表示，以色列的行動大多達到設定的目標。有些任務雖然成功，但以達成國家政策目標來看，這些行動弊大於利。

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