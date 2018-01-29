親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

「永遠的軍中情人」 Google塗鴉紀念鄧麗君65歲冥誕

催吐裝睡請濟公 躲酒測千百招 最瞎的是…朝嘴噴香水

裘莉訪難民營直言心碎 促UN解決敘內戰

2018-01-29 09:09中央社 約旦札塔里難民營28日綜合外電報導

聯合國（UN）難民署親善大使安潔莉娜裘莉，28日訪約旦安置的敘利亞難民營表示，希...
聯合國（UN）難民署親善大使安潔莉娜裘莉，28日訪約旦安置的敘利亞難民營表示，希望安理會「想辦法」解決敘利亞持續近8年的內戰。美聯社
分享
聯合國（UN）難民署親善大使安潔莉娜裘莉今天訪問約旦的敘利亞難民營，表示難民的遭遇令人心碎，敦促聯合國安全理事會「想辦法」解決敘利亞持續近8年的內戰。

法新社報導，好萊塢明星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在札塔里（Zaatari）難民營說：「這場戰爭進入第8個年頭，回到約旦看見敘利亞難民遭遇多少艱苦和創傷，令人非常心碎。」

安潔莉娜裘莉表示，敘利亞鄰國約旦、黎巴嫩、土耳其和伊拉克，目前收容約550萬名衝突造成的難民。

約8萬人以札塔里難民營為家，安潔莉娜裘莉和營區數個家庭會面後告訴記者：「他們就是血淋淋的例子，讓全世界知道，人們與難民並不夠團結。」

安潔莉娜裘莉說：「人道救援並非長期的解決之道。」她呼籲安理會成員採取行動，解決這場在2011年3月爆發的內戰。

她說：「多年來，這場危機已失去控制，聯合國難民署（UNHCR）沒有資金提供所有援助，連最基本需求也無法滿足。」

安潔莉娜裘莉說，聯合國難民署去年對敘利亞內戰的回應措施，「只夠負擔（難民）50%所需」，2018年至今只夠支應7%。

她告訴記者：「因此我會呼籲安全理事會成員來到此區，拜訪營地及都市內的難民，想辦法讓聯合國和國際社會負起全面責任，來解決這場衝突。」

聯合國難民署表示，敘利亞2011年3月發生反政府抗議，進而爆發內戰以來，約旦已有超過65萬名敘利亞難民登記。

難民敘利亞聯合國

相關新聞

先下手為強！以色列暗殺2700次 用毒牙膏、爆炸手機…

2018-01-29 09:48

反恐行動網站撤旗？美：會特別確保中華民國國旗出現

2018-01-29 08:25

神學士自殺炸彈 阿富汗逾百死

2018-01-29 00:26

敘3000年神廟頓成廢墟 文明瑰寶再毀

2018-01-29 10:01

俄羅斯反對派領袖遭扣留 律師：已獲釋

2018-01-29 06:44

川普談脫歐 「態度會比英相更硬」

2018-01-29 00:26

君主立憲成救國良方？研究：君主國家較富裕安定

2018-01-28 22:16

登山客殺人峰受困 波蘭精銳隊高空救援

2018-01-28 22:00

北約及俄羅斯間取平衡有功 芬蘭現任總統料連任

2018-01-28 21:49

馬永火山連日噴發 菲農業損失上億

2018-01-28 19:51

課重稅 美中較可能「貿易角力」

2018-01-28 18:48

神學士自殺爆炸攻擊 喀布爾95死160傷

2018-01-28 18:39

傳俄警宣稱有炸彈 硬闖反對派領袖總部

2018-01-28 18:05

吐槽梅伊脫歐談判方式！川普：我會比她採取更強硬態度

2018-01-28 17:09

齊曼續任捷克總統 親俄反移民具爭議

2018-01-28 16:49

有華人血統的美國女參議員 改寫了多項歷史

2018-01-28 14:40

宏都拉斯總統宣誓連任 數千民眾抗議爆衝突

2018-01-28 13:58

西憲法法院裁決：加泰前主席須返國 才能連任

2018-01-28 13:50

塞納河氾濫 巴黎3大博物館警戒

2018-01-28 13:48

語言築牆？ 澳洲今年宣誓歸化人數大減

2018-01-28 13:40

川普：巴黎協定若大改 美國可重新加入

2018-01-28 11:47

西法院裁決 加泰隆尼亞前主席必須返國才能連任主席

2018-01-28 11:26

印度女星演傳說美豔王后 4邦暴動、政客懸賞她的頭

2018-01-28 11:00

巴黎塞納河暴漲周末達高峰 觀光行程跟著泡湯

2018-01-28 10:57

哥倫比亞警局遭炸5死 疑為毒販報復

2018-01-28 10:45
看更多

熱門文章

一張照片殺死兩個人！畫面殘忍激起反越戰情緒

2018-01-28 11:44

火山巨人漸甦醒 歐洲人心慌慌

2018-01-28 22:09

糖尿病家人啟發 17歲華裔美少女用唾液測試血糖

2018-01-28 13:13

地表最強火箭！「獵鷹重型」2月6日升空

2018-01-28 22:01

葛萊美獎前夕 川普槓JayZ：黑人因我執政而過更好

2018-01-28 23:21

CNN：川普只管美國優先 亞太拱手讓陸

2018-01-28 22:46

影／180cm身高差！最高男、最矮女同框金字塔

2018-01-28 15:54

IKEA創辦人英格瓦‧坎普拉過世 享壽91歲

2018-01-28 19:08

印度女星演傳說美豔王后 4邦暴動、政客懸賞她的頭

2018-01-28 11:00

神學士自殺爆炸攻擊 喀布爾95死160傷

2018-01-28 18:39

網紅提「免費住換宣傳」 飯店老闆：恥力強

2018-01-28 13:56

反恐行動網站撤旗？美：會特別確保中華民國國旗出現

2018-01-29 08:25

有華人血統的美國女參議員 改寫了多項歷史

2018-01-28 14:40

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-01-29 06:44

巴黎塞納河暴漲周末達高峰 觀光行程跟著泡湯

2018-01-28 10:57

超級血月逢藍月 36年一見天文奇觀月底登場

2018-01-28 15:34

先下手為強！以色列暗殺2700次 用毒牙膏、爆炸手機…

2018-01-29 09:48

君主立憲成救國良方？研究：君主國家較富裕安定

2018-01-28 22:16

影／美國流感49州淪陷 近1.2萬人住院

2018-01-28 17:19

越足球英雄搭越捷專機返鄉 空中上演失控比基尼秀

2018-01-29 09:57

川普只管美國優先 亞太影響力拱手讓陸

2018-01-29 00:26

川普夫妻白宮團聚 破除婚姻危機傳言

2018-01-28 19:00

倫敦新豪宅公寓 半數恐變鬼屋

2018-01-28 13:43

川普：巴黎協定若大改 美國可重新加入

2018-01-28 11:47

差180公分！最高男vs.最矮女埃及合影

2018-01-28 15:05

西法院裁決 加泰隆尼亞前主席必須返國才能連任主席

2018-01-28 11:26

登山客殺人峰受困 波蘭精銳隊高空救援

2018-01-28 22:00

全球名家瞭望／國家主義當道 暗藏大風險

2018-01-29 04:08

幕僚長和屬下有不當關係 美參議員盧比歐開除

2018-01-28 20:46

華裔混血游泳名將：樂觀成就奧運夢

2018-01-28 13:43

塞納河氾濫 巴黎3大博物館警戒

2018-01-28 13:48

英7成勞工 面臨慢性破產

2018-01-28 13:43

川普國情咨文 五大看點

2018-01-29 00:08

日加密貨幣交易所遭駭 將賠償客戶124億元

2018-01-28 13:55

川普暗示 報復非常不公平歐盟貿易政策

2018-01-29 06:24

川普又揚言報復了 這次說歐盟貿易政策很不公平

2018-01-29 07:37

越南食品大王 靠魚露致富

2018-01-29 00:12

影／巨大泡泡小孩坐中間 趣味畫面全家笑翻

2018-01-28 16:45

敘3000年神廟頓成廢墟 文明瑰寶再毀

2018-01-29 10:01

共和黨全委會財務主席涉性侵 美媒：川普准辭

2018-01-28 20:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top