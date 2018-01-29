裘莉訪難民營直言心碎 促UN解決敘內戰

2018-01-29 09:09 中央社 約旦札塔里難民營28日綜合外電報導



聯合國（UN）難民署親善大使安潔莉娜裘莉，28日訪約旦安置的敘利亞難民營表示，希望安理會「想辦法」解決敘利亞持續近8年的內戰。美聯社 分享 facebook 聯合國（UN）難民署親善大使安潔莉娜裘莉今天訪問約旦的敘利亞難民營，表示難民的遭遇令人心碎，敦促聯合國安全理事會「想辦法」解決敘利亞持續近8年的內戰。

法新社報導，好萊塢明星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）在札塔里（Zaatari）難民營說：「這場戰爭進入第8個年頭，回到約旦看見敘利亞難民遭遇多少艱苦和創傷，令人非常心碎。」

安潔莉娜裘莉表示，敘利亞鄰國約旦、黎巴嫩、土耳其和伊拉克，目前收容約550萬名衝突造成的難民。

約8萬人以札塔里難民營為家，安潔莉娜裘莉和營區數個家庭會面後告訴記者：「他們就是血淋淋的例子，讓全世界知道，人們與難民並不夠團結。」

安潔莉娜裘莉說：「人道救援並非長期的解決之道。」她呼籲安理會成員採取行動，解決這場在2011年3月爆發的內戰。

她說：「多年來，這場危機已失去控制，聯合國難民署（UNHCR）沒有資金提供所有援助，連最基本需求也無法滿足。」

安潔莉娜裘莉說，聯合國難民署去年對敘利亞內戰的回應措施，「只夠負擔（難民）50%所需」，2018年至今只夠支應7%。

她告訴記者：「因此我會呼籲安全理事會成員來到此區，拜訪營地及都市內的難民，想辦法讓聯合國和國際社會負起全面責任，來解決這場衝突。」

聯合國難民署表示，敘利亞2011年3月發生反政府抗議，進而爆發內戰以來，約旦已有超過65萬名敘利亞難民登記。