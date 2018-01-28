馬永火山連日噴發 菲農業損失上億

2018-01-28 19:51 中央社 馬尼拉28日專電



菲律賓政府今天說，馬永火山噴發，2週來造成近1億9000萬披索（約新台幣1億1993萬元）的農業損失，在土石流威脅下，損失可能會繼續擴大。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）在報告中說，截至今天上午8時，馬永火山（Mayon）噴出的熔岩、火山灰及火山屑密度流（pyroclastic densitycurrent），已造成價值1億8138萬披索稻米損失、757萬披索玉米損失及47萬8000披索呂宋麻損失。

位於呂宋島南端的馬永火山13日開始蠢動，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）22日發布第4級警戒，連日來天天發生熔岩泉、蒸氣噴發及「熔岩陷落」等現象，農業部表示，火山周邊稻田已有7成遭到破壞。

火山暨地震研究所的通告顯示，從昨天傍晚6時22分到今天清晨5時36分，馬永火山發生3次噴發，火山仍處於第4級警戒狀態，有超過8萬9000名居民已疏散。

第4級警戒意味著「危險性爆發」隨時可能發生。第5級是最高警戒等級，代表「危險性爆發」發生中。

由於菲國中部冷鋒引發豪雨，昨天下午1時到7時之間，大水沖刷屯積在山坡的火山灰等物質，引發土石流，所幸居民已疏散，未造成傷亡。

馬永火山位於馬尼拉東南方約340公里的艾爾貝省（Albay），菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預定明天偕同農業部長等官員，視察災情及慰問災民。