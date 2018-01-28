抗議聲中 宏都拉斯總統耶南德茲宣誓就職

2018-01-28 04:22 中央社 德古西加巴27日綜合外電報導



宏都拉斯總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）27日在國家球場（National Stadium）宣誓就任第2個總統任期。 美聯社 分享 facebook 在反對陣營憤怒抗議聲中，宏都拉斯總統耶南德茲（Juan Orlando Hernandez）今天宣誓就任第2個總統任期。反對陣營指控耶南德茲藉由舞弊，贏得去年11月舉行的總統選舉。

耶南德茲在國家球場（National Stadium）舉行的儀式中宣誓就職，球場露天看臺擠滿支持者。49歲的耶南德茲在宣誓就職儀式上誓言「恪遵憲法與法律」，並保證一定會致力推動宏都拉斯全民和解進程。

落敗反對陣營總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的支持者，指控耶南德茲正在搞軍事獨裁，堅稱他竊取大選結果。