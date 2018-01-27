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嘲諷IS 杜特蒂：寧可在人世間擁有處女

2018-01-27 19:56中央社 馬尼拉27日專電

菲律賓總統杜特蒂揶揄說，他寧可在人世間享受和處女在一起的時光，而不是在天上。（圖...
菲律賓總統杜特蒂揶揄說，他寧可在人世間享受和處女在一起的時光，而不是在天上。（圖／美聯社）
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傳說伊斯蘭教徒殉教後可在天上獲得72名處女，伊斯蘭國（IS）以此為誘因招攬新血。菲律賓總統杜特蒂昨天揶揄說，他寧可在人世間享受和處女在一起的時光，而不是在天上。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）26日在印度新德里出席菲律賓-印度商務論壇，他在發表演說時提到菲國確實面臨恐怖威脅，而激進組織伊斯蘭國在未來幾年都會是全球的安全威脅。

他指出，IS的思想體系根本已經崩壞，只是靠著殉教者可在天堂獲賞處女的誘因，來招攬新血。

杜特蒂說：「它的意識形態已完全崩潰、完全空虛，唯一的目的就是殺戮和破壞，毫無理由。它的賣點是，只要你殉教就可上天堂，天上會有42名處女等著你。」

菲律賓總統府馬拉坎南宮今天向媒體傳送杜特蒂的致詞全文紀錄，並括弧表示現場人士聽後發出笑聲。

杜特蒂繼續說：「如果可以的話，我也想以此作為吸引外商來菲投資的誘因，但這是真的嗎？」

根據可蘭經，伊斯蘭殉教者得娶天使為妻，但媒體報導，IS利用這樣的教義為成員洗腦，以殉教者將獲72名處女作為獎賞，鼓勵戰士奮勇向前。杜特蒂演說時的42人疑為口誤。

杜特蒂還說：「我寧可在人世間擁有處女，而不是在天上，上帝可能不會允許。」聽眾再次發出笑聲。

之後杜特蒂言歸正傳，指出他已努力肅貪及恢復治安，營造良好經商環境。

一批向IS效忠的恐怖分子，去年5月在菲國南部馬拉韋市（Marawi）發動叛亂，試圖為IS設省。菲律賓政府圍剿5個月之久，宣稱擊斃900多名恐怖分子。

杜特蒂24日前往印度，參加東南亞國家協會-印度紀念峰會（AICS）及印度共和日慶典，今天清晨返抵菲律賓南部納卯市。

杜特蒂伊斯蘭國印度

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