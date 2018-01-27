阿姆斯特丹市中心發生槍擊事件 1死2傷

2018-01-27 06:16 中央社 海牙26日綜合外電報導



阿姆斯特丹市中心當地時間26日晚間發生槍擊事件，導致1死2傷。 圖／取自推特 分享 facebook 荷蘭警方今天在推特發文指出，阿姆斯特丹市中心今晚發生槍擊事件，導致1死2傷。

法新社報導，槍擊事件發生後，警方表示：「一人已經死亡，其他2人送往醫院救治。」

警方目前正在搜捕槍擊嫌犯。