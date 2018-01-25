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報導「移民奮鬥」 亞裔記者獲馬賽克新聞獎

2018-01-25 18:52世界日報 記者胡玉立／綜合報導

包括亞裔記者李潔艾(Jaeah Lee，音譯)在內的兩位自由撰稿記者，因為報導美國移民奮鬥故事，贏得了第一屆美國馬賽克新聞獎(American Mosaic Journalism Prize)，各得獎金10萬元。

馬賽克新聞獎是由位在矽谷的海辛－西蒙斯（Heising-Simons）慈善基金會創立，堪稱業內獎金最高的新聞獎項之一。相比之下，普立茲獎得主通常獎金是1萬5000元。

海辛－西蒙斯基金會23日發表聲明宣布得獎人。獲獎的兩位自由撰稿人分別是舊金山華裔記者李潔艾和亞利桑納州拉丁裔記者費南德茲（Valeria Fernandez）。

基金會表示，「當今新聞業，自由撰稿人既脆弱又有價值。隨著新聞人員裁減，許多記者在缺乏機構支持和資源有限情況下工作。但一些最重要的新聞作品，仍然是由這些獨立記者長時間付出心力將故事報導出來。」

聲明中舉例，Jaeah Lee為了報導新聞，足足花了17個月和一名兒子遭到警方槍殺的母親相處，「她的作品讓讀者深刻感受到那些在新聞事件裡容易被人遺忘或忽視的人的聲音和憂慮。」

李在聲明中表示，新的美國馬賽克新聞獎「讓像我這樣的作者，有機會獲得財務安全感，把注意力集中在最重要的故事上。」

另一位得獎人費南德茲已在亞利桑納州持續報導移民故事15年。她在聲明中說：「作為拉丁裔移民記者，西班牙語是我的第一語言，能得到這樣的認可深感光榮。」

第一屆美國馬賽克新聞獎，是由新聞教授和記者組成的10位評審委員，自2016年7月至2017年8月出版的平面、數位、視頻或電視媒體中，選出獨立記者作品，以他們深度報導出美國未能獲得足夠代表或遭到歪曲的群體，授予獎項。

移民舊金山普立茲獎

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