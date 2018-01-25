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美財政部進一步制裁北韓 陸公司再上榜

2018-01-25 04:00聯合報 記者張加╱即時報導

美國財政部24日公布對北韓制裁新名單，對象包括兩間中國大陸公司，指他們涉嫌支援北韓領導人金正恩政權的核武計畫。

財政部24日發布新聞稿指出，制裁北韓在海外的代表、航運公司，以及支援金正恩政權的中國大陸公司。

據財政部的名單，遭制裁的中國大陸公司包括北京成興貿易有限公司（Beijing Chengxing Trading Co.,Ltd.）與丹東錦祥貿易有限公司（Dandong Jinxiang Trade Co., Ltd.）。

外國資產管制辦公室（OFAC）制裁9個實體單位、16名個人、6艘商船，以應對北韓持續發展大規模殺傷性武器，以及其持續違反聯合國安理會決議的行為。

財政部長米努勤（Steven Mnuchin）表示，依據聯合國安理會的決議，美國政府正鎖定在中國大陸、俄羅斯及其他各地為北韓財務網絡工作的非法行為者，呼籲將他們從居住地驅逐出境。

米努勤指出，財政部繼續有系統地鎖定為金正恩政權以及其核武計畫提供資金的個人與實體單位；美方也制裁油商、航運，以及貿易公司，因他們持續提供維繫北韓命脈，為金正恩政權的核武野心與不穩定行為提供動力。

財政部表示，基於今天的行動，被制裁人在美國的所有財產將遭凍結，美國公民也禁止與被制裁人進行交易。

美國財政部長米努勤。聯合報系資料照
美國財政部長米努勤。聯合報系資料照
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