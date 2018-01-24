重啟搜尋MH370 盼數週內找到飛機

2018-01-24 17:49 中央社 雪梨24日綜合外電報導



搭載239人的馬航MH370波音777飛機2014年3月失聯，私人探勘公司無限海洋（OceanInfinity）22日藉海洋學分析及高科技搜索船兩大利器，啟動最新的搜尋任務。歐新社 分享 facebook

經多年徒勞的努力後，對失蹤馬航MH370班機的新搜索任務，已於遙遠的印度洋展開，協助定位新搜索區域的澳洲頂尖科學家盼數週內尋獲失蹤班機。

法新社報導，搭載239人的馬航MH370波音777飛機2014年3月失聯，私人探勘公司無限海洋（OceanInfinity）22日藉海洋學分析及高科技搜索船兩大利器，啟動最新的搜尋任務，盼能揭開最久未解的航空謎團之一。

先前由澳洲領頭的航空史上最大海上搜尋行動，以澳洲大陸西岸外海的12萬平方公里為範圍，努力28個月後仍未發現MH370的蹤跡，去年1月搜索行動暫停。

澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的海洋學家葛里芬（David Griffin）去年12月在倫敦與無限海洋公司的團隊會面，他對法新社表示：「我們希望他們（無限海洋公司）可以在搜尋任務的第一個月，就尋獲MH370班機。」

葛里芬說：「馬來西亞已經給了他們3個月的搜索時間，所以我們現在已邁入第一週，我們可以在接下來的數週內取得他們的進展。」

聯邦科學與工業研究組織是澳洲主要的國家科學研究機構。

這次的搜救位置就在先前搜索區域的北方，靠近估計為客機發出最後衛星信號的「第七弧線」（seventharc）水域。