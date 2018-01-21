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喀布爾地標洲際飯店遇襲 傷亡不明

2018-01-21 03:47中央社 喀布爾20日綜合外電報導

阿富汗官員表示，至少4名槍手今天襲擊首都喀布爾地標洲際飯店（Intercontinental Hotel）並開火射擊飯店內賓客，攻擊事件尚未落幕，傷亡不明。

近幾天來已傳出一連串安全警訊，呼籲民眾避開飯店以及外籍人士經常造訪地點等，目前尚無團體或組織出面宣稱主使這起最新攻擊事件。

阿富汗情報機構國家安全局（NDS）一名官員告訴法新社，「4名攻擊者在建築物內，他們正在開火射擊賓客。」

另一名官員說，持小型武器及火箭推進榴彈的攻擊者闖入飯店內，這家國營的1960年代飯店，經常舉辦婚宴、會議和政治聚會。

內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）告訴法新社，「他們正在3樓和4樓與我們的部隊交火，我們尚不清楚傷亡詳情，但他們縱火焚燒廚房。消防隊員也抵達現場滅火。」

前述NDS官員說，內有4家餐廳和一座游泳池的飯店4樓也失火。

內政部發言人丹尼希（Najib Danish）證實，有數名攻擊者闖入飯店內，其中一人被擊斃。丹尼希說：「我們還不清楚詳情，但我們的部隊正在那裡試圖殲滅他們。」

目前尚無傷亡消息。一名安全消息人士表示，部分人員躲在飯店2樓內。反恐消息人士說，在先前發生爆炸後，位於山頂上的洲際飯店已切斷供電。

這家飯店曾於2011年6月遭遇自殺攻擊，造成21人死亡，其中包括10名平民，塔利班（Taliban）宣稱犯案。

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