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超過50年的三星傳奇 法國廚神包庫斯91歲高齡辭世

2018-01-21 02:59聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

法國人譽為「世紀之廚」、「美食教皇」的主廚保羅．包庫斯（Paul Bocuse），其所主持餐廳曾創下維持米其林三星最久記錄，所開設的學校更被視為廚藝界最高殿堂。但他長年受巴金森氏症所苦，於1月20日傳出辭世消息，享壽91歲。

橫跨兩個世界的偉大主廚保羅．包庫斯，出生自1926年，從9歲便開始跟著父親學習烹調，20歲起便在知名餐廳「布瑞茲爾媽媽」（La Mere Brazier）工作，並曾向名廚布昂（Fernand Point）拜師學藝。身為「新法國菜」的開宗人物，精湛廚藝讓他在1961年獲頒「最優秀職人獎章」。

保羅．包庫斯最為人津津樂道的就是他在里昂開設的餐廳，自1965年開始就奪下米其林三星榮耀，直至今日，時間前後超過50年，他始終維持三星，未曾掉過星，不僅是法國，也是全世界保持米其林三星最久的餐廳。此外，保羅包庫斯對於廚師界的影響也相當廣大，稱為宗師也不為過。因為他除了開創全世界最頂尖的廚藝比賽，也開創廚藝學校，被視為全球廚藝最高殿堂，不少米其林星級主廚都是出身於此的校友。

保羅包庫斯生前長期患有巴金森氏症，1月20日傳出逝世消息，震撼全球美食圈。曾任里昂市長的法國內政部長柯隆布（Gerard Collomb）發推特提到，「包庫斯已去勢，廚藝教父已離開我們。」就連法國總統馬克宏得知消息後，也表示包庫斯是「傳奇人物，改革了法式烹調。全法各地的廚師都在廚房中為他同聲哭泣。」法國美食評論家西蒙（Francois Simon）也稱讚「他是法國美食圈最偉大的人物之一，是烹飪界的戴高樂將軍。」

長年旅居法國的台灣美食家謝忠道也在其粉絲團po文表示，他提到自己和朋友正在巴黎餐廳午餐，還在為了松露酥派的香氣餘威震撼裡，收到保羅包庫斯已離世消息，對保羅先生辭世表哀悼之意。

法國廚神包庫斯91歲高齡辭世。美聯社
法國廚神包庫斯91歲高齡辭世。美聯社
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被法國人譽為「世紀之廚」、「美食教皇」的主廚保羅．包庫斯（Paul Bocuse...
被法國人譽為「世紀之廚」、「美食教皇」的主廚保羅．包庫斯（Paul Bocuse）以91歲高齡辭世。圖／翻攝自巴黎玩家謝忠道粉絲團
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