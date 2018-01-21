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新德里北郊爆竹工廠失火 至少17死1傷

2018-01-21 02:32中央社 新德里20日綜合外電報導

消防官員表示，印度首都新德里北郊一家爆竹工廠今天發生大火，造成至少17名工人死亡和一人受傷。

美聯社報導，消防官員古普塔（K.C. Gupta）表示，消防當局出動10餘輛消防車前往灌救，耗費3小時才撲滅在新德里巴瓦納（Bawana）工業區發生的大火。

古普塔說，目前已找到17具屍體，一名受傷工人已送醫。消防隊員持續在遭祝融吞噬的3層樓建築物內搜索，尋找是否還有其他受困工人。

失火原因仍不明。

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