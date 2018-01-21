亞太國會議員論壇 通過河內聲明

2018-01-21 02:50 中央社 河內21日電



由越南主辦的亞太國會議員論壇第26屆年度會議昨天落下帷幕，通過了關於亞太國會議員夥伴關係新願景的河內聲明，加強各國議會間夥伴關係，提高對區域和平、穩定與繁榮的作用與貢獻。

亞太國會議員論壇（APPF）本屆會議主題為「朝向區域和平、創新與可持續發展的議會夥伴關係」，共有來自22個會員的國會議員代表超過330人參加。與會代表聚焦討論區域政治安全、經貿合作、區域發展合作及論壇的未來展望等議題。

「關於亞太國會議員夥伴關係新願景的河內聲明」共有13項要點，回顧了APPF成立以來的成就，指出區域與全球局勢當前變化，APPF將堅持為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻的目標。

聲明強調，將加強各國議會間夥伴關係，提出APPF論壇新的相關任務，推進各項倡議與行動，為實現可持續發展與包容性成長以及加強區域經濟一體化做出貢獻。APPF論壇將進一步更新議程內容，與亞太經濟合作會議（APEC）等多邊機制密切配合。

擔任APPF第26屆年度會議主席的越南國會主席阮氏金銀表示，本屆會議取得圓滿成功，通過了河內聲明，充分體現各國議會對落實有關維護亞太區域和平、穩定、安全、可持續發展與人民利益的承諾扮演重要作用。

APPF下一屆年度會議將於明年1月在柬埔寨暹粒舉行。