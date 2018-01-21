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半世紀的3星傳奇 法國廚神逝世

2018-01-21 02:41中央社 巴黎20日專電

法國廚藝界巨擘保羅．包庫斯（Paul Bocuse）。 美聯社
法國廚藝界巨擘保羅．包庫斯（Paul Bocuse）。 美聯社
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法國廚藝界巨擘保羅．包庫斯（Paul Bocuse）今天以91歲之齡逝世，他不只經營餐廳，也出過書、創辦廚藝學校，法國人讚譽他是「世紀之廚」、「美食教皇」。

包庫斯生於1926年的小鎮柯隆居歐蒙多（Collonges-au-Mont-d’Or），距離美食之都里昂（Lyon）不到10公里，業界大多稱他為「保羅先生」。

內政部長柯隆布（Gerard Collomb）曾是里昂市長，他下午在推特（Twitter）公布包庫斯的死訊說，「保羅先生就是法國，（他）簡單又慷慨，卓越又具生活藝術。美食教皇離開我們了」。

根據「費加洛報」（Le Figaro），包庫斯從9歲起就跟著父親學習烹煮小牛腰子，20歲時在知名餐廳「布瑞茲爾媽媽」（La Mere Brazier）工作，曾師事名廚布昂（Fernand Point），在他身邊探索身為廚師的驕傲，也學習到桌邊服務的精髓。

報導引述美食評論家高爾（Henri Gault）與米佑（Christian Millau）多年前品嘗包庫斯手藝的經驗，他們一頓午餐吃到下午4時，滿足地離開餐桌後，又回來吃晚餐；他們要求包庫斯做一些較無負擔的料理，包庫斯端出四季豆沙拉，乍看並不出奇，嘗起來卻很美味，「爽脆的豆子有種花園的味道」，極簡單卻極豐盛。

包庫斯掌廚下的餐廳於1958年獲得米其林評鑑的第一顆星，1962年獲得第2顆星，1965年拿到3星評價，並維持至今，超過50年。他開在家鄉的餐廳Auberge du Pont de Collonges，已成饕客聖地。

他的事業版圖不斷擴大，除了餐廳和酒館，還創辦學校、出書、成立基金會、舉辦廚藝競賽等。

費加洛女士雜誌（Madame Figaro）2007年訪問他時，他曾給年輕廚師一些建議說，最重要的是身邊環繞著對的人事物，例如伴侶、朋友和好食材，還要懂得傳授。

根據費加洛報一篇2015年的報導，包庫斯當時年邁，身體不好，幾乎已不出門，但味蕾還很能辨別美味，每天都由廚師替他準備佳餚。

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