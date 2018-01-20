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俄網軍亂美大選 推特67萬人恐誤信

2018-01-20 14:46中央社 舊金山19日綜合外電報導

社交網站推特（Twitter）今天表示，針對2016年美國總統大選發出連串推文的俄羅斯網軍帳號，數量比一開始認為的還要多，近67萬人恐誤信。

法新社報導，推特在網站公告，又再抓到並且關閉1062個與「網路研究社」（Internet Research Agency）有牽連的帳號。一般認為「網路研究社」是與俄羅斯政府掛鉤的「酸民農場」。

推特與谷歌（Google）、臉書（Facebook）等網路平台都遭到指控，淪為散布假新聞的溫床，其中部分由俄羅斯主導。除了2016美國大選，也發生在其他國家。

推特表示，已向美國近67萬人發出電郵通知，這67萬人在大選期間曾追蹤、轉推或是按讚這些可疑帳號。

推特在公告中指出：「這種行為等同挑釁各地的民主社會，我們承諾持續重視這一重要議題。」

推特調查發現，2016年11月總統大選前10週內，指認出3814個與網路研究社有關的帳號。這些帳號共發出17萬5993則推文，占選舉相關推文的8.4%。

推特分析發現，在此之外還有1萬3512個機器人帳號，經確認是俄網軍，在那段期間發布選舉相關推文，機器人帳號加總起來達5萬258個。

推特表示，已將調查結果告知國會。去年底國會舉辦的聽證會上，推特、臉書、谷歌揭露的新一波驚人資料顯示，超過數百萬美國人接觸到假新聞，數量比先前想像的還多。

三大網路巨頭都表示，願意採取必要手段，使自家網路平台不受假消息、政治文宣或引戰文章的打擾。

國會議員正在調查，總統川普的競選團隊在2016年大選期間，是否與俄羅斯勾結，試圖影響選舉。

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