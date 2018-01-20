寇蒂茲海6.3強震 墨西哥尚未傳毀損報告

2018-01-20 03:06 中央社 墨西哥市19日綜合外電報導



圖／擷取自美國地質調查所網站 分享 facebook 寇蒂茲海（Gulf of California）今天發生規模6.3強震，墨西哥當局表示，目前沒有立即傳出毀損報告，並排除海嘯風險。

路透社報導，美國地質調查所（USGS）測得這起地震規模為6.3，之前表示為6.6。

根據USGS，這起地震震央在南下加利福尼亞州（Baja California Sur）洛雷托鎮（Loreto）北北東77公里處。

墨西哥總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）在推特（Twitter）指出，沒有立即的傷亡或毀損報告傳出。