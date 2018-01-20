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美公布國防戰略 明指陸為「戰略競爭對手」

2018-01-20 02:36聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）在國防戰略文件中闡述未來展望時指出，面...
美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）在國防戰略文件中闡述未來展望時指出，面臨中俄「愈來愈多的威脅」，美國軍事優勢近年來已受到侵蝕。 美聯社
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美國國防部19日發布2018年國防戰略綱要，直指中國大陸為戰略競爭對手（strategic competitor），利用「經濟侵略」威脅鄰國，並將南海軍事化。

國防部表示，國家之間的戰略競爭，比起恐怖主義，更是現在美國國家安全的首要關切。

這分綱要文件明確寫到，與中國大陸與俄羅斯的長期戰略競爭，將是國防部的主要優先事項，因為這對美國現今的安全和繁榮構成巨大程度威脅，以及這些威脅對於也可能在未來繼續增強，需要增加並繼續投資防務。

文件指出，中國大陸利用軍事現代化、經濟侵略等方式威迫鄰國，以重設印太區域的秩序，使其有利於中國大陸。

國防部表示，隨著中國大陸繼續經濟和軍事優勢，透過長期戰略維持勢力，它將繼續推動軍事現代化計畫，近期內尋求印度太平洋地區的霸權，並在未來取代美國，達到全球領先地位。

國防部並指出，此國防戰略的最深遠目標，是讓美中兩國的軍事關係朝向透明，且互不侵犯。

文件也提及，川普政府日前發布的國安戰略報告明確指出，中國大陸的「修正主義」為美國繁榮與安全的核心挑戰。

除了中俄，報告也點名北韓的非法行為與魯莽言論、伊朗暴力、恐怖主義等對和平造成威脅。

國防戰略報告為機密文件，國防部19日公布非機密的部分內容。

美國國防部19日發布2018年國防戰略綱要，直指中國大陸為戰略競爭對手，進行經濟...
美國國防部19日發布2018年國防戰略綱要，直指中國大陸為戰略競爭對手，進行經濟侵略。圖／擷取自國防部文件
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國防部恐怖主義
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