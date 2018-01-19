親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓破冰會談
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

美太平洋司令：中國在印太區搞破壞

2018-01-19 02:23中央社 新德里18日專電

美國太平洋司令部司令哈里斯表示，中國是印度洋太平洋地區搞破壞的強國。 歐新社資料...
美國太平洋司令部司令哈里斯表示，中國是印度洋太平洋地區搞破壞的強國。 歐新社資料照片
分享
中國在東海、南海印度洋的擴張，今天在印度瑞辛納對話中成為眾矢之的，美國太平洋司令部司令哈里斯表示，中國是印度洋太平洋地區搞破壞的強國。

正在印度洋太平洋地區加強海上合作的美國、日本、澳洲和印度，今天下午派出海軍代表齊聚在新德里舉辦的瑞辛納對話（Raisina Dialogue），討論如何維護印太地區的海上秩序。

美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris Jr.）說，某些國家正在破壞印太地區的繁榮、開放和包容的潛力。

哈里斯又說，作為志同道合的民主國家，正面臨來自北韓的直接威脅，及中國和恐怖主義等長期挑戰的現實。

連續3年參與瑞辛納對話的哈里斯強調，他相信2018年是採取行動完成任務的一年，「我們必須與志同道合的國家做出艱難的決定與結盟，確保印太地區的自由與繁榮」。

他在發言結尾時表示，中國是印太地區引起混亂的過渡性強國，但「我們可以合作克服這個問題，也包括中國」。

日本自衛隊統合幕僚長河野克俊表示，中國的軍事力量正變得愈來愈強大且不斷擴張，而且在東海和南海「一直無視國際法」。

他也批評中國推動的「一帶一路」，表面上是經濟，實際上藏有軍事動機。

河野克俊重申日本反對片面改變現狀的立場，並強調維持自由開放的經濟、法律和航行自由，才是促進印太地區和平與安全的有效方法。

河野克俊說，為遏止中國的挑釁，印度、美國、澳洲和日本必須合作，區域可一起創造環境孤立中國，迫使中國改變。

印度海軍總司令蘭巴（Sunil Lamba）提到中國正在區域開發港口和基礎設施，他們在非洲吉布地建立基地，又開發斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota Port），雖然印度被知會那裡不會有中共海軍。

澳洲海軍司令巴瑞特（Tim Barrett）說，印太地區在制訂區域規則上存在缺陷，但他仍相信區域架構。

非政府組織印尼外交政策社群（Foreign Policy Community of Indonesia）創辦人吉拉爾（Dino Patti Djalal）表示，中國在南海島嶼填島建造設施，遭各國抗議，中國的反應是，「無論你如何抗議，我還是繼續進行。」

對南海主權爭端，他認為，過去10年都靠架構來解決問題，但這不夠好，希望中國能與東南亞國家協會（ASEAN）儘速就南海行為準則達成協議，這才是解決問題的上策。

瑞辛納對話是印度外交部委託智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）在新德里舉辦的區域安全論壇，今年邁入第3年，從16日起舉行3天，今天是最後一天。

在印太新戰略情勢下，這場對話成為區域重要的外交與國防安全對話平台，與會人數也從2017年的300人增加到今年的500人，與會者包括外交官、軍方將領和智庫學者。

印度南海海軍
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

馬航客機發動機失靈 平安降落另一地點

2018-01-18 22:42

英任命孤獨大臣 治900萬人寂寞病

2018-01-19 00:41

美今公布國安戰略 明指中俄威脅最大

2018-01-19 00:41

日本高規格接待澳洲總理 推進準同盟關係

2018-01-18 21:32

批評文在寅反核政策 南韓電力公司董座閃辭

2018-01-18 21:02

臥底雙面諜？ FBI逮CIA前探員李春興 時機啟人疑竇

2018-01-18 18:01

影／斷電112天終於復電 波多黎各學校陷入狂歡

2018-01-18 18:00

美司法部談李春興案：他非法持機密 盼法庭掀背後資訊

2018-01-18 18:00

蓋洛普最新民調：美國全球領導地位創新低 德中俄超前

2018-01-18 17:21

哈薩克巴士火燒車 釀成52死5傷

2018-01-18 15:49

警民對幹53年：法國認輸，正式放棄「聖母荒地」機場開發案

2018-01-18 15:25

美中諜報無間道 5年來互抓內鬼

2018-01-18 14:48

毒梟互鬥？墨西哥4亂葬崗埋33人

2018-01-18 14:43

遏中再出招 安倍推戰略性靠港

2018-01-18 14:42

900萬人太寂寞！英任命孤獨大臣

2018-01-18 14:41

美代理亞太助卿將訪中 北韓議題是重點

2018-01-18 13:57

印度陸軍：共軍若返洞朗 將面對印軍

2018-01-18 13:03

英國金融時報：美國新國防戰略 著重對付中俄

2018-01-18 12:56

擋人財路年死兩百人，那些因環境保護運動而遭殺害的人

2018-01-18 11:54

加泰隆尼亞選出獨派議長 普伊格蒙特可望東山再起

2018-01-18 10:26

川普：俄國協助北韓迴避制裁

2018-01-18 05:19
看更多

熱門文章

她在曼谷夜市用餐遭收雙倍價 老闆：以為是中國人

2018-01-18 11:14

女子夜店遭痛毆 驗傷驚覺醫生就是犯人又被打一頓

2018-01-18 12:54

都是郭董逼的！三星證實被迫向對手LGD洽談買面板

2018-01-18 21:52

女子餵毒漢堡弒父 灌水泥屍藏住屋下方

2018-01-18 09:16

考大學如何拚出世界史滿分？ 女高生參考書「面目全非」

2018-01-18 13:20

影╱零下65°C脫光游泳 陸客嚇壞戰鬥民族

2018-01-18 16:56

壽司師傅移居澳洲周休4天下班衝浪 網嘆：這才是人生

2018-01-18 20:24

讓北韓參加平昌冬奧 美參議員：南韓傳遞錯誤訊息

2018-01-18 05:00

川普稅改效應浮現 蘋果匯回數千億美元、創造2萬就業

2018-01-18 06:51

18歲小模為籌學費拍賣「初夜」 最高喊價3600萬

2018-01-18 14:35

英國近年最大破產案 台灣金融機構購入債券也受害

2018-01-18 20:15

地球暖化最糟情景 科學家最新研究推翻

2018-01-18 13:28

影╱超大流星畫過美國密州 電光火石全都錄

2018-01-18 11:25

蓋洛普最新民調：美國全球領導地位創新低 德中俄超前

2018-01-18 17:21

CIA前華裔探員涉洩密 美官員：他將受法律嚴懲

2018-01-18 06:04

蘋果大金庫 要搬回美國了

2018-01-18 14:45

火災失去寶貝寵物 老伯雪中抱著小貓發抖啜泣

2018-01-18 18:34

影╱俄國正妹示範「雪白睫毛妝」零下67度限定款

2018-01-18 14:04

抓到了！涉華裔夫婦「行刑式」槍殺案 3嫌犯落網

2018-01-18 19:42

聰明！庫克端出「蘋果派」 迎合川普口味

2018-01-18 19:05

全球百大科技廠 台上榜13家台積電第7

2018-01-18 12:05

馬航客機發動機失靈 平安降落另一地點

2018-01-18 22:42

美中諜報無間道 5年來互抓內鬼

2018-01-18 14:48

影／吐掉再釀造！ 烈酒「陌生人之吻」你敢嘗試嗎

2018-01-18 13:22

美太平洋司令：中國在印太區搞破壞

2018-01-19 02:23

臥底雙面諜？ FBI逮CIA前探員李春興 時機啟人疑竇

2018-01-18 18:01

川普放話 要對大陸祭出大懲罰

2018-01-18 14:45

印度陸軍：共軍若返洞朗 將面對印軍

2018-01-18 13:03

美共和黨參議員批川普：用史達林詞彙「人民公敵」可恥

2018-01-18 10:38

美國務卿：國際制裁已開始傷到北韓

2018-01-18 09:33

美國防部長對20國宣稱 擬有對北韓的戰爭計畫

2018-01-18 09:14

影／小叔沒見過嫂臉孔？沙國女性可看球賽但限制仍多

2018-01-18 12:38

川普：俄國協助北韓迴避制裁

2018-01-18 05:19

電動車專題之三：充電設施遍地開花的可行性

2018-01-18 11:26

川普公布年度「假新聞獎」 CNN成「最大贏家」

2018-01-18 17:14

Twice全球發威！JYP娛樂擠下YG 成南韓第二大娛樂公司

2018-01-18 18:32

科學家研製「終生免疫」流感超級疫苗

2018-01-18 17:13

美研究：降低酒測門檻 減少酒駕死亡事故

2018-01-18 20:21

900萬人太寂寞！英任命孤獨大臣

2018-01-18 14:41

哈薩克巴士火燒車 釀成52死5傷

2018-01-18 15:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top