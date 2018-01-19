美太平洋司令：中國在印太區搞破壞

2018-01-19 02:23 中央社 新德里18日專電



美國太平洋司令部司令哈里斯表示，中國是印度洋太平洋地區搞破壞的強國。 歐新社資料照片 分享 facebook 中國在東海、南海與印度洋的擴張，今天在印度瑞辛納對話中成為眾矢之的，美國太平洋司令部司令哈里斯表示，中國是印度洋太平洋地區搞破壞的強國。

正在印度洋太平洋地區加強海上合作的美國、日本、澳洲和印度，今天下午派出海軍代表齊聚在新德里舉辦的瑞辛納對話（Raisina Dialogue），討論如何維護印太地區的海上秩序。

美國太平洋司令部司令哈里斯（Harry Harris Jr.）說，某些國家正在破壞印太地區的繁榮、開放和包容的潛力。

哈里斯又說，作為志同道合的民主國家，正面臨來自北韓的直接威脅，及中國和恐怖主義等長期挑戰的現實。

連續3年參與瑞辛納對話的哈里斯強調，他相信2018年是採取行動完成任務的一年，「我們必須與志同道合的國家做出艱難的決定與結盟，確保印太地區的自由與繁榮」。

他在發言結尾時表示，中國是印太地區引起混亂的過渡性強國，但「我們可以合作克服這個問題，也包括中國」。

日本自衛隊統合幕僚長河野克俊表示，中國的軍事力量正變得愈來愈強大且不斷擴張，而且在東海和南海「一直無視國際法」。

他也批評中國推動的「一帶一路」，表面上是經濟，實際上藏有軍事動機。

河野克俊重申日本反對片面改變現狀的立場，並強調維持自由開放的經濟、法律和航行自由，才是促進印太地區和平與安全的有效方法。

河野克俊說，為遏止中國的挑釁，印度、美國、澳洲和日本必須合作，區域可一起創造環境孤立中國，迫使中國改變。

印度海軍總司令蘭巴（Sunil Lamba）提到中國正在區域開發港口和基礎設施，他們在非洲吉布地建立基地，又開發斯里蘭卡赫班托達港（Hambantota Port），雖然印度被知會那裡不會有中共海軍。

澳洲海軍司令巴瑞特（Tim Barrett）說，印太地區在制訂區域規則上存在缺陷，但他仍相信區域架構。

非政府組織印尼外交政策社群（Foreign Policy Community of Indonesia）創辦人吉拉爾（Dino Patti Djalal）表示，中國在南海島嶼填島建造設施，遭各國抗議，中國的反應是，「無論你如何抗議，我還是繼續進行。」

對南海主權爭端，他認為，過去10年都靠架構來解決問題，但這不夠好，希望中國能與東南亞國家協會（ASEAN）儘速就南海行為準則達成協議，這才是解決問題的上策。

瑞辛納對話是印度外交部委託智庫觀察研究基金會（Observer Research Foundation，ORF）在新德里舉辦的區域安全論壇，今年邁入第3年，從16日起舉行3天，今天是最後一天。

在印太新戰略情勢下，這場對話成為區域重要的外交與國防安全對話平台，與會人數也從2017年的300人增加到今年的500人，與會者包括外交官、軍方將領和智庫學者。