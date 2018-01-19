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新版TPP 澳洲和日本矢言3月前簽署

2018-01-19 02:29中央社 東京18日綜合外電報導

澳洲總理滕博爾。 美聯社
澳洲總理滕博爾。 美聯社
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澳洲總理滕博爾今天表示，澳洲及日本決心致力與願意另簽協定取代進程受阻跨太平洋夥伴協定（TPP）的國家，於3月分前簽署新的亞太貿易協定。

路透社報導，滕博爾（Malcolm Turnbull）在東京演說時表示：「日本首相安倍（晉三）和我，將致力於3月前簽署完成這項協定。」

美國總統川普為保護本土工作機會，去年年初宣布美國將退出TPP後，剩下的11個成員國利用去年11月在越南舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會舉行會談，持續推動TPP。

日本、澳洲及加拿大等11個國部長也達成共識，同意在美國缺席下繼續推動TPP的核心要素，但加拿大等國要求落實確保協定可保障工作機會的措施，仍是主要癥結。

滕博爾說：「我們強烈希望這11國能成為首波加入的成員，但我們的重點是與準備好前進的國家，一同讓新TPP協議盡快生效。」

談判代表下週將於東京會晤，希望能排除「跨太平洋夥伴全面進展協定」（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP） 的障礙。

滕博爾又說，CPTPP將為美國最終加入敞開大門。

他說：「我們正刻意安排，鼓勵和促使美國加入CPTPP，如果美國未來決定加入的話。」

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