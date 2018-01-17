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川習熱線 川普「失望」美中逆差持續擴大

2018-01-17 01:02聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平通話，討論韓半島近期發展及貿易問題；川普對於美中貿易逆差擴大表示失望，川普並明確指出此情勢不可持續發展。

白宮16日發布聲明指出，川普與習近平昨日通話，討論韓半島近期發展，川普與習近平認知到兩韓恢復通話，並表示希望這可能促使北韓改變其有害行為。

川普致力於維持美國所領導的全球最大程度施壓動員，迫使北韓承諾實現無核化。

此外，川普與習近平還討論了貿易問題，川普對於美中貿易逆差持續擴大表示失望，並明確指出此情勢不可持續發展。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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川普習近平北韓

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