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五大問題 撕裂地球的元兇...

2018-01-17 00:34經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

國家與國家之間的連結正在削弱，社會歧見日益擴大，包括美國總統川普在內，本月各國領袖將出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），探討如何在一個破碎的世界創造共同未來，以下為美媒CNNMoney列出撕裂這個世界的五大問題。

貧富不均

多數人生活在所得不均日益嚴重的國家，富者愈富，貧者愈貧，高薪族加薪的速度比低薪族還快，且財富累積的情況比薪資更不均等，原因是富人持有的資產是房地產與股票等金融資產，用錢賺錢，但許多窮人根本接觸不到這些資產，遑論用這些資產賺更多錢。

譬如從2000年至2016年德國勞工的工資成長5%，但透過投資與商業活動帶進的收入躍增30%。

性別差異

儘管性別歧視在許多國家屬非法行為，包括美國與歐盟28國在內，但WEF的數據仍顯示，各國都出現男女同工不同酬的問題。

女性其實也是一個有待開發的經濟資源，全球僅半數女性進入就業市場，比率遠低於男性的80%。國際貨幣基金（IMF）的研究報告顯示，若女性就業人數與男性一樣多，可帶動例如美國的國內生產毛額（GDP）成長5%，日本GDP可望增加9%，印度更高達27%。

氣候變遷

容易受氣候變遷波及的國家都是窮國，但其實連20國集團（G20）的成員國也難倖免。IMF已經提出警告，開發中國家面臨因氣候變遷而起的金融風險愈來愈高，去年拉丁美洲颶風、南亞洪災以及東非旱災等災情都重創窮國。

與此同時，美國在川普主政下，已經退出巴黎氣候協定，美國是全球第二大汙染排放國，僅次於中國。

政治極化

從美國到歐洲、亞洲，政治變得愈來愈走極端，皮尤研究中心（Pew）的調查結果顯示，美國共和黨支持者變得愈來愈保守，民主黨支持者自由派傾向則日益鮮明，這種發展導致在重大問題上更難找到共同點。

歐洲政局看起來也不太妙，在波蘭、匈牙利、法國及奧地利等國家，極右派與民粹主義政黨獲更多選民支持。去年9月德國舉行大選，結果反移民政黨新選擇黨（AfD）成為國會第三大勢力，是1961年來極右派政黨首度進入國會。

教育不均

聯合國兒童基金會（UNICEF）的數據顯示，全球年齡介於6歲至11歲的小孩中，超過6,000萬人未就學，其中逾半的人在撒哈拉以南非洲，大約2,700萬人居住在衝突地帶。教育能幫助人類擺脫貧窮，促進經濟成長，但進入教育體系的情況各國差異很大。

許多人生活在所得不均日益嚴重的國家。（圖／路透）
許多人生活在所得不均日益嚴重的國家。（圖／路透）
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氣候變遷德國川普

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