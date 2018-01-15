突尼西亞抗爭再起 警逮41名示威者

2018-01-15 22:57 中央社 突尼斯15日綜合外電報導



路透社報導，突尼西亞一周前才爆發抗議活動，政府為削減預算赤字而增加稅收，物價也因此上漲，使民眾更為不滿而於昨天再度上街。歐新社 分享 facebook

突尼西亞爆發抗議政府撙節措施的新一波示威後，內政部今天表示，警方又逮捕了41名示威者，被捕的人數因此增至850人左右。

路透社報導，突尼西亞一周前才爆發抗議活動，政府為削減預算赤字而增加稅收，物價也因此上漲，使民眾更為不滿而於昨天再度上街。

路透社目擊者表示，昨天晚上看到首都突尼斯（Tunis）艾塔丹門區（Ettadamen）的年輕人向警車投擲石塊及燃燒輪胎，直到安全部隊使用催淚瓦斯將他們逼退。克蘭區（Kram）也發生數起抗議事件。

今天的情況則趨平靜。

內政部發言人奇巴尼（Khalifa Chibani）表示：「這些運動（抗議）的範圍僅限首都的艾塔丹門區（Ettadamen）、多烏拉區（Daoura）和克蘭區，以及希迪布濟德（Sidi Bouzid）及菲利安那市（Feriana）。」

他也說，有些抗議人士試圖闖入海關大樓。共有41名抗議人士被捕。

突國政府為回應示威群眾的訴求，13日承諾為貧困的家庭及需要的人提供額外援助。

突尼西亞被譽為在阿拉伯之春運動中，唯一順利過渡為民主政體的國家，當時突國民眾在未引發大規模暴力事件或內戰下推翻長期在位的領導人。