英脫歐大將擔心 親歐派恐推翻公投結果

2018-01-14 22:38 中央社 倫敦14日綜合外電報導



英國脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）今天表示，他越來越擔心英國脫離歐盟的公投結果，可能會被強大的親歐派支持者所推翻。

疑歐派的英國獨立黨前黨魁法拉吉接受「觀察家報」（The Observer）專訪表示，一群組織良好、資金雄厚的支持者希望英國留在歐盟，他們的聲勢淹沒那些想要脫歐的人。

路透社報導，法拉吉說：「親歐派正全力以赴。他們在國會占有多數席次，除非我們自己組織起來，否則我們可能失去歷史性的英國脫歐勝利。」

2016年脫歐公投中，有52%英國人贊成脫歐，超過想留在歐盟的48%。英國首相梅伊（Theresa May）已經排除舉行第2次公投，還說她的政府正和歐盟尋求友好分手，這將可保護經濟，並使英國能和其他國家達成貿易協議。

一些支持英國續留歐盟的人士說，第2次公投的必要性已變得更為急迫，因為隨著脫歐談判的困難越來越明顯，輿論正顯示一些轉向反對脫歐的跡象。