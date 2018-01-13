川普「屎坑國」說捅馬蜂窩 非洲54國要求收回並道歉

2018-01-13 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普。路透 分享 facebook 美國總統川普日前對幾位國會議員說，美國為何要接受來自「屎坑國」（shithole nations）的移民，他指的是海地、薩爾瓦多和非洲國家移民。川普這句髒話惹惱了非洲國家，非洲54國的駐聯合國代表要求川普收回這句話並道歉。

由54個非洲國家駐聯合國大使組成的團體在召開緊急會議後發表聲明表示，「憂心美國政府對非洲及非洲裔人民持續且變本加厲地詆毀非洲大陸和有色人種。」

該團體「極為震驚，且強烈譴責美國總統令人髮指、種族歧視和仇外的言論。」