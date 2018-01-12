籌組大聯合政府 德總理梅克爾表樂觀

2018-01-12 22:27 中央社 柏林12日綜合外電報導



德國總理梅克爾領導的保守派聯盟和中間偏左的社會民主黨，經過馬拉松談判後，已針對籌組大聯合政府藍圖達成協議。梅克爾會後說，她對雙方合組新政府的可能性感到「樂觀」。

梅克爾在談判結束後表示，她尋求籌組的新政府，將會致力為歐洲帶來「嶄新的開始」。

她指出：「世界不會等候我們－歐洲需要嶄新的開始。」「歐洲新的開始，也是德國新的開始。」

歐洲聯盟（EU）執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）表示，德國針對籌組大聯合政府藍圖達成協議，對於歐洲的未來「意義重大」、「具有建設性」。

法國也表歡迎。法國政府發言人葛里沃（BenjaminGriveaux）說：「德國似乎傳來好消息。這項協議對於法、德關係的穩定和未來十分重要，對歐洲尤其重要。」

梅克爾姊妹黨巴伐利亞邦基督教社會黨（CSU）主席賽賀佛（Horst Seehofer）指出，如果社會民主黨（SPD）同意展開談判籌組大聯合政府，雙方或許可以在復活節之前達成協議。

社會民主黨仍然必須獲得黨員同意，才能展開談判，達成的協議必須通過投票表決。黨魁舒爾茲（MartinSchulz）表示，黨的領導階層一致同意建議黨代表授權他們，和梅克爾領導的保守派聯盟展開談判。

儘管如此，梅克爾樂觀相信，雙方可以向前推進，合組新的聯合政府。

經過徹夜24小時以上談判後，梅克爾、賽賀佛、舒爾茲3人共同擬定一份28頁文件，作為未來籌組大聯合政府談判的藍圖。藍圖的內容仍可修改。

在藍圖中，3方針對關鍵政策大綱達成協議，其中包括加入歐盟夥伴法國的行動行列，「強化並改革」具有19個成員的歐元區，為此可以考慮創設「投資預算」；德國每年收留難民人數限制在大約20萬人；同意不增稅，並且逐步廢除「團結稅」（solidarity tax），這是德國1990年統一後為了協助德東各邦重建所進行的課稅。

他們也支持把「歐洲金融穩定機制」（EuropeanStability Mechanism）轉型為完善的「歐洲貨幣基金」，可受歐洲議會監督，並且依附在歐盟法律下。

在外交方面，他們主張進一步限制武器輸出，並且立即停賣武器給涉及葉門衝突的國家。有關土耳其加入歐盟的談判，他們主張放慢。