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全球海盜攻擊事件 去年創20多年新低

2018-01-11 22:00中央社 吉隆坡11日綜合外電報導

國際海事局指出，去年全球海盜攻擊事件數創20多年來的新低，不過菲律賓海域的事件增加超過一倍，而非洲容易發生海盜攻擊的地點依舊危險。

法新社報導，國際海事局（InternationalMaritime Bureau）在年度報告中指出，去年鎖定船隻攻擊的海盜和武裝搶劫事件共180起，比前年的191起減少，更是自1995年以來的最低數字。

不過少數國家的攻擊事件持續增加。

菲律賓發生的攻擊事件從前年的10起，去年增為22起，其中大部分是針對停泊菲國兩個最繁忙港口馬尼拉和呂宋西南部八打雁（Batangas）的船隻展開的低度攻擊。

此外，菲南也有船員遭綁事件。伊斯蘭好戰分子日益鎖定出現在這個衝突頻仍地區的船員，劫持他們並勒贖。

孟加拉去年的攻擊事件驟增兩倍，來到11起，大部分是發生在該國最繁忙港口吉大港（Chittagong）。

非洲西岸外海的幾內亞灣（Gulf of Guinea）去年仍然是海盜攻擊的熱點，全球16起船隻遭縱火的事件中，有7起發生在當地。

總部設在吉隆坡的國際海事局昨天發布的這份報告指出，毗鄰幾內亞灣的奈吉利亞外海或週圍海域去年發生10起綁架事件，有65名船員遭挾持。

索馬利亞外海仍是危險海域，海盜攻擊事件從前年的2起增為去年的9起。

非洲菲律賓馬尼拉
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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