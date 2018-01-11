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司法部為鄰也沒用 法巴黎麗池酒店遭搶1.4億元珠寶

2018-01-11 09:11聯合報 記者季晶晶╱即時報導

英國廣播公司引述法國媒體報導，與法國司法部為鄰的巴黎知名五星級旅館麗池酒店在當地10日晚間6時左右發生搶案，5名武裝歹徒持斧頭破窗進入旅館內靠近後門的多家珠寶店，刼走估計價值逾400萬歐元（約台幣1.43億元）的珠寶。

警方表示，已逮住3名歹徒，還在追捕其他人在逃嫌犯。但被竊財物是否全數追回還不明朗。

當地報紙《巴黎人》引述警方消息來源報導，該宗搶案因為一位員警恰巧巡邏經過而被打斷，3人被捕，但有2人騎機車逃逸。

巴黎知名五星級旅館麗池酒店10日晚間發生搶案，5名武裝歹徒劫走約台幣1.43億元...
巴黎知名五星級旅館麗池酒店10日晚間發生搶案，5名武裝歹徒劫走約台幣1.43億元珠寶。畫面截自Edouard Margain推特／法國BFMTV電視台
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巴黎法國珠寶
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