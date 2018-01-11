司法部為鄰也沒用 法巴黎麗池酒店遭搶1.4億元珠寶

2018-01-11 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



英國廣播公司引述法國媒體報導，與法國司法部為鄰的巴黎知名五星級旅館麗池酒店在當地10日晚間6時左右發生搶案，5名武裝歹徒持斧頭破窗進入旅館內靠近後門的多家珠寶店，刼走估計價值逾400萬歐元（約台幣1.43億元）的珠寶。

警方表示，已逮住3名歹徒，還在追捕其他人在逃嫌犯。但被竊財物是否全數追回還不明朗。