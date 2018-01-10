美核武新政 擬放寬使用限制並造新彈頭

2018-01-10 21:27 中央社 華盛頓10日綜合外電報導



英國「衛報」報導，一名看過五角大廈新版「核武態勢評估」報告草稿的美國卸任官員透露，川普政府計劃放寬核武使用限制，並為美國三叉戟飛彈研發爆炸當量低的新式核彈頭。

曾任前總統歐巴馬軍備管制與禁止核武擴散特助的沃夫薩爾（Jon Wolfsthal）表示，美國國防部撰寫的新版「核武態勢評估」（Nuclear Posture Review,NPR）報告，設想將三叉戟D5（Trident D5）型潛射飛彈修改，使彈頭威力縮小，以備在東歐發生衝突時，嚇阻俄羅斯動用戰術核武。

這項核武新政策比歐巴馬政府的核武態勢強硬許多，歐巴馬時代試圖減輕核武在美國防務的重要性。

軍備管制倡議人士已對這個製造較小和「可用性」較高核武的新建議感到心驚，指稱這增加了核戰爆發的可能性，尤其是因為他們認為，川普性情不穩定，又好在與敵國對決時炫耀美國軍武。

「核武態勢評估」報告同時放寬了美國動用核武的條件，以因應敵方造成大規模傷亡、以重大基礎設施或我方核武指管設施為目標的非核攻擊。

這是8年來的首份「核武態勢評估」報告，可望在川普月底發表國情咨文後公布。

據沃夫薩爾所知，他看到的是報告的定案草稿。他說，其中載明，美國將重新裝備一種海射式核子巡弋飛彈，來反制美方指控俄羅斯不惜違反1987年中程核子飛彈條約（INF Treaty）而建造的一種新型地面發射式巡弋飛彈。

他說：「撰寫報告的人告訴我，他們要做的是對俄國、北韓與中國發出明白的嚇阻訊息。報告使用適中、溫和但有力的措詞表明，俄國或北韓若企圖使用核武，將為自己招致嚴重後果。我認為這其實十分溫和，不偏不倚而且可能十分必要。」

他並說：「過火的地方在於，他們寫道，為了使這一立場可信，美國必須開發兩種新型核武。」

沃夫薩爾表示，三叉戟彈頭經修改後，只留下熱核彈頭的初級裂變階段，但這種作法「完全沒有必要」，因美國已有許多低當量武器，如B61重力核彈與空射巡弋飛彈等。

他也表示，將這種低當量「戰術」武器裝備在新型哥倫比亞級（Columbia-Class）彈道飛彈潛艦上，是「滿蠢」的作法，因為發射武器會暴露潛艦位置。