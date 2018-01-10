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法學者：馬克宏亞洲政策仍待明確

2018-01-10 21:22中央社 巴黎10日專電

法國總統馬克宏今天結束訪問中國的3天行程，法國學者表示，除了處理法國對中國龐大的...
法國總統馬克宏今天結束訪問中國的3天行程，法國學者表示，除了處理法國對中國龐大的貿易逆差、振興經濟以外，馬克宏還需要時間讓他的亞洲政策更明確、清晰。圖為中國國家主席習近平（左）9日在北京人民大會堂與法國總統馬克宏（右）舉行會談前，習近平在人民大會堂北大廳為馬克宏舉行歡迎儀式。中央社
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法國總統馬克宏今天結束訪問中國的3天行程，法國學者表示，除了處理法國對中國龐大的貿易逆差、振興經濟以外，馬克宏還需要時間讓他的亞洲政策更明確、清晰。

馬克宏（Emmanuel Macron）於8日到10日首度以總統身分訪問中國，此行具體成果包括中國可望於半年內對法國牛肉進口完全解禁、空中巴士（Airbus）取得184架A320的訂單等。

這是馬克宏自2017年5月就任以來首度訪問亞洲，他承諾每年都會訪問中國，顯見對中國的重視。

法國智庫亞洲中心（Asia Centre）主席迪蒙柳（Jean-Francois Di Meglio）回覆中央社記者電郵訪問時說，在第5共和時期，法國的對外政策架構很穩定，跟哪個政黨執政無關，雖然現在的中國與前總統戴高樂（Charles de Gaulle）所承認的中國已不可同日而語，但政策架構是延續的。

他認為，中國已成為一個在國際政治3個層面上不可迴避的對話者，包括國與國的雙邊層面、歐洲聯盟與中國的實體層面，以及關係到全球平衡和戰略的全球層面，如非核化及氣候議題。

綜合上述考量，迪蒙柳認為馬克宏的亞洲政策還不夠明確，法國一方面瞭解亞洲在經濟和貿易上的重要性，對東南亞國家的經濟復興比以往更感興趣，另一方面也希望透過自己在海洋上扮演的強大角色，凸顯自己在這地區占有一席之地，但中國未必同意這點，雙方利益也未必不會衝突。

不過，他指出，即使法中關係有些挫折，重要的是「終結矛盾」，矛盾之一是法國對中國貿易逆差龐大，總統出訪是一個促成大型出口項目和合約的機會，而且法國需要透過創新和產業重整來振興經濟，必須尋求新契機，例如「中國製造2025」計畫。

迪蒙柳說，矛盾之二是歐盟不贊成中國於世界貿易組織（WTO）下自動獲得市場經濟地位，歐盟與中國之間的經濟來往相互性將是主要議題，因為中國對歐洲企業沒有歐盟對中國企業那麼開放，馬克宏此行會是一個新起點，可能揭開新頁，允許對話以其他方式存在。

有關台灣在法中關係發展上的地位，總統蔡英文2016年5月就任後，北京接連削弱台灣在國際場合的出席和發聲機會，迪蒙柳認為，台法之間仍有合作空間，問題在於台灣對法國的期望，畢竟在學術、科學、經濟等領域，法國沒有理由淡化與台灣的關係。

此外，從民間觀點來看，在法國人眼中，中國在兩岸關係上變得強硬，反而有利於台灣形象，尤其是對有興趣學習中文的人而言，無論官方態度如何，在民間，這份對台灣的好感一定可以帶來一些影響。

在法國國際關係研究所（IFRI）負責中國研究的艾克曼（Alice Ekman）受訪時說，法中關係近年相對穩定，只是此時正是歐盟與中國之間，因市場通路相互性及歐盟對中國涉及戰略性科技領域投資的疑慮，而使關係緊張的時期。

她說，馬克宏就任以來外交行動集中在歐洲和非洲，這趟訪中之旅開啟了他的「亞洲篇章」，法國的亞洲政策可能會在未來數週或數月更清晰。

法國馬克宏歐盟
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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