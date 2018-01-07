規模5.1地震侵襲伊朗西部 傳8人受傷

2018-01-07 05:00 中央社 德黑蘭6日綜合外電報導



規模5.1地震今天侵襲伊朗西部克爾曼沙省（Kermanshah），電視台報導稱，初步回報有8人受傷。報導說，其中兩名傷者已送醫。

克爾曼沙省省長巴茲凡德（Houshang Bazvand）稍早前表示，當地未傳出傷亡或損害災情。

巴茲凡德在電話中告訴國營電視台：「很幸運，在對那個地區展開全面查核後，迄無任何傷亡或損害通報。」

規模7.3強震去年11月侵襲伊朗西部相同地區，造成逾600人罹難和超過9000人受傷。