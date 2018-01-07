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氣象專家示警！台灣恐出現極寒冷天氣

伊朗西部發生規模5.1地震 未傳災情

2018-01-07 01:47中央社 德黑蘭6日綜合外電報導

規模5.1地震今天侵襲伊朗西部克爾曼沙省（Kermanshah），但克爾曼沙省省長巴茲凡德（Houshang Bazvand）表示，目前未傳出傷亡或損害災情。

巴茲凡德在電話中告訴國營電視台：「很幸運，在對那個地區展開全面查核後，迄無任何傷亡或損害通報。」

規模7.3強震去年11月侵襲伊朗西部相同地區，造成逾600人罹難和超過9000人受傷。

伊朗強震地震

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