伊朗西部發生規模5.1地震 未傳災情

2018-01-07 01:47 中央社 德黑蘭6日綜合外電報導



規模5.1地震今天侵襲伊朗西部克爾曼沙省（Kermanshah），但克爾曼沙省省長巴茲凡德（Houshang Bazvand）表示，目前未傳出傷亡或損害災情。

巴茲凡德在電話中告訴國營電視台：「很幸運，在對那個地區展開全面查核後，迄無任何傷亡或損害通報。」

規模7.3強震去年11月侵襲伊朗西部相同地區，造成逾600人罹難和超過9000人受傷。