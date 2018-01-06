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聯合國討論伊朗局勢前 俄要求先閉門會談

2018-01-06 03:49中央社 紐約聯合國總部5日綜合外電報導

聯合國大會。 美聯社
聯合國大會。 美聯社
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外交官員表示，在美國請求聯合國安全理事會就伊朗反政府抗議展開討論前，俄羅斯今天要求先舉行閉門會談。

莫斯科指控華府干涉伊朗事務，反對在安理會討論伊朗示威活動。

伊朗俄羅斯莫斯科

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