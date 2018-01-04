冬季風暴肆虐 英法德荷等國無一倖免

2018-01-04 03:59 中央社 倫敦3日綜合外電報導



挾帶時速高達100英里強風的風暴艾里諾，今天重創西歐部分地區，造成法國、英國及愛爾蘭各地數十萬戶人家無電可用，也使德國火車及公路受損，荷蘭航班受到影響。

美聯社報導，艾里諾（Eleanor）同時還帶來豪雨、冰雹及閃電，使英格蘭封閉某些橋樑及道路。英格蘭西南部的大浪造成康瓦爾（Cornwall）一堵港口牆部分倒塌，導致海水氾濫。

若干翻覆的車輛迫使官員關閉了英格蘭3條幹道的部分路段。英國氣象局（Met Office）指出，今天清晨當風暴威力最強時，坎布里亞（Cumbria）的陣風時速達到100英里，倫敦西北方風速為每小時280英里。

路透社報導，艾里諾也使愛爾蘭西海岸的住宅及商家承受洪水之苦，2萬7000人今天無電可用。

愛爾蘭第4大城市加威（Galway）昨天晚上遭艾里諾重創，大浪迫使當局封閉道路，並為害店家。

艾里諾肆虐英國及愛爾蘭後，穿過英吉利海峽，使法國及德國的電力系統受損。法國國家電力公司說，全法有20萬戶家庭無電可用，包括巴黎地區的3萬戶。

艾里諾以每小時90英里以上的風速創擊法國北部，巴黎一位民眾開車時遭掉落的樹木砸重而嚴重受傷，另一人自大樓跌落，傷勢嚴重，法國內政部表示，目前已知9人受傷，其中4人傷勢嚴重。社交媒體上也可見汽車遭毀、鷹架倒塌及樹木被連根拔起等照片。

艾里諾也襲擊德國許多地區，動物園因此關閉，道路淹水，還有一列火車出軌。

德新社（DPA）今天報導，一列火車因撞上了一棵落在鐵軌上的樹木而於西部城鎮呂恩（Luenen）附近出軌，據報無人受傷。

德國西部杜伊斯堡（Duisburg）和局利西（Juelich）附近的公路因倒塌的樹木及洪水而出現部分塞車的狀況。

慕尼黑及巴伐利亞邦奧格斯堡（Augsburg）的動物園關閉一天，前往德國最高山脈朱格派茲山（Zugspitze）上的高架鐵路也因風暴而停止運作。

艾里諾來襲，荷蘭阿姆斯特丹的史基普機場（Schiphol airport）因此取消或延後許多航班。

荷蘭國家機場發言人表示，今天上午往返的班機約1200多架，當局取消了其中176個航班。