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首爾合井洞地鐵站火災 無人傷亡

2018-01-03 16:25聯合報 記者陳韻涵╱即時報導

南韓先鋒報報導，首爾西方的合井洞地鐵站當地時間3日下午3時（台北時間下午2時）發生火災，大量黑煙竄上天際。目前未傳出人員傷亡。

24輛消防車及約80名消防員當地時間下午3時15分抵達現場救災，火勢在3時56分被撲滅，相關單位正在調查起火原因。

圖擷自The Korea Herald（1/3）
圖擷自The Korea Herald（1/3）
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首爾消防員火災

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