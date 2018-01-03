首爾合井洞地鐵站火災 無人傷亡

2018-01-03 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韻涵 ╱即時報導



南韓先鋒報報導，首爾西方的合井洞地鐵站當地時間3日下午3時（台北時間下午2時）發生火災，大量黑煙竄上天際。目前未傳出人員傷亡。

24輛消防車及約80名消防員當地時間下午3時15分抵達現場救災，火勢在3時56分被撲滅，相關單位正在調查起火原因。