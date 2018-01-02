教宗聲援移民和難民 卡片印原爆男童惹議
羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）近期主張聲援移民和難民，不僅將一張攝於1945年、捕捉長崎原爆受害者模樣的照片作為卡片印製發送，引發爭議。教宗1日還利用發表傳統新年文告的機會，呼籲全球領袖加把勁協助他們。
綜合媒體報導，教宗要求卡片在背面印上「戰爭惡果」等字，與他的署名「方濟各」（Franciscus）。卡片簡短說明這是一名男孩背著已逝的弟弟，在火葬場前等待的照片，「這名小男孩的悲痛，只能從他緊咬嘴唇、嘴唇滲血看出。」CNN報導，這張照片在二次世界大戰尾聲兩枚原子彈落下後不久，由美國海軍攝影師歐唐納（Joe O`Donnell）所攝。
首次在節日傳遞特定圖像
CNN資深梵蒂岡分析家艾倫（John Allen）在個人網站上寫道：「雖說在元旦前夕發布照片，實際上並未強化教宗的立場，這仍是方濟各首次要求在節日期間傳遞特定圖像，也表明他相信照片傳達的訊息在目前尤其重要。」但網友卻認為教宗無視當年日本率先發動戰爭、南京大屠殺殘害30萬人的史實，對當年死在日軍手下的各國人民並不公道。
不少網友對於教宗選用的照片感到失望，認為當年日本不宣而戰偷襲珍珠港，美國逼不得已才投下原子彈，質疑教宗何不採用珍珠港遇襲的照片。另一網友則指，五萬被俘盟軍士兵遭日本奴役，沖繩戰役過萬美軍陣亡，認為原子彈其實拯救了成千上萬的生命。
另據路透報導，羅馬天主教會每年1月1日慶祝「世界和平日」（World Day of Peace），教宗提醒梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter`s Square）上大約4萬名群眾，他已選擇移民和難民困境作為「世界和平日」主題。
教宗表示：「人人都有權利擁有和平，許多人願意冒著生命危險追求和平，這趟旅程經常很長又危險，他們願意面對沉重壓力和苦難。」「請求大家，我們不要熄滅他們心中的希望，我們不要扼殺他們對於和平的希望。」移民和難民已成為全球各地的政治議題，教宗已把捍衛移民和難民視為自己任內的中心議題。
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