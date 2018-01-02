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教宗聲援移民和難民 卡片印原爆男童惹議

2018-01-02 15:50世界日報 編譯中心／綜合1日電

教宗方濟各將一張捕捉長崎原爆受害者模樣的照片作為卡片印製發送，引發爭議。 美聯社
教宗方濟各將一張捕捉長崎原爆受害者模樣的照片作為卡片印製發送，引發爭議。 美聯社
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羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）近期主張聲援移民和難民，不僅將一張攝於1945年、捕捉長崎原爆受害者模樣的照片作為卡片印製發送，引發爭議。教宗1日還利用發表傳統新年文告的機會，呼籲全球領袖加把勁協助他們。

綜合媒體報導，教宗要求卡片在背面印上「戰爭惡果」等字，與他的署名「方濟各」（Franciscus）。卡片簡短說明這是一名男孩背著已逝的弟弟，在火葬場前等待的照片，「這名小男孩的悲痛，只能從他緊咬嘴唇、嘴唇滲血看出。」CNN報導，這張照片在二次世界大戰尾聲兩枚原子彈落下後不久，由美國海軍攝影師歐唐納（Joe O`Donnell）所攝。

首次在節日傳遞特定圖像

長崎原爆受害男孩背著已逝的弟弟，在火葬場前等待的照片攝於1945年。 圖／擷自網...
長崎原爆受害男孩背著已逝的弟弟，在火葬場前等待的照片攝於1945年。 圖／擷自網路
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CNN資深梵蒂岡分析家艾倫（John Allen）在個人網站上寫道：「雖說在元旦前夕發布照片，實際上並未強化教宗的立場，這仍是方濟各首次要求在節日期間傳遞特定圖像，也表明他相信照片傳達的訊息在目前尤其重要。」但網友卻認為教宗無視當年日本率先發動戰爭、南京大屠殺殘害30萬人的史實，對當年死在日軍手下的各國人民並不公道。

不少網友對於教宗選用的照片感到失望，認為當年日本不宣而戰偷襲珍珠港，美國逼不得已才投下原子彈，質疑教宗何不採用珍珠港遇襲的照片。另一網友則指，五萬被俘盟軍士兵遭日本奴役，沖繩戰役過萬美軍陣亡，認為原子彈其實拯救了成千上萬的生命。

另據路透報導，羅馬天主教會每年1月1日慶祝「世界和平日」（World Day of Peace），教宗提醒梵蒂岡聖伯多祿廣場（St Peter`s Square）上大約4萬名群眾，他已選擇移民和難民困境作為「世界和平日」主題。

教宗表示：「人人都有權利擁有和平，許多人願意冒著生命危險追求和平，這趟旅程經常很長又危險，他們願意面對沉重壓力和苦難。」「請求大家，我們不要熄滅他們心中的希望，我們不要扼殺他們對於和平的希望。」移民和難民已成為全球各地的政治議題，教宗已把捍衛移民和難民視為自己任內的中心議題。

教宗方濟各難民

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