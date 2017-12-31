元旦恐攻將週年 土耳其升級維安迎新年

2017-12-31 14:23 中央社 伊斯坦堡31日綜合外電報導



極端組織「伊斯蘭國」（IS）2017年元旦攻擊伊斯坦堡高檔夜店奪走39條人命，餘悸猶存的土耳其今天提升維安到最高層級，並取消跨年活動，以默默慶祝的方式迎接新年到來。

法新社報導，一名烏茲別克槍手在剛進入2017年的凌晨，手持卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov）闖入博斯普魯斯海峽（Bosphorus）海濱夜店Reina濫射，犯案後搭計程車逃逸。

2016年間總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）遭遇流產政變，又頻遭聖戰士和庫德族叛亂分子恐攻，這場夜店攻擊案，讓艾爾段再遭重創。

Reina夜店恐攻後，土耳其未再遭遇重大攻擊，安全部隊似乎也採取了一切可能的預防措施，要確保今年能平安無事地進入新的一年。

伊斯坦堡省長沙辛（Vasip Sahin）表示，今年除夕夜，單在伊斯坦堡一地就會部署3萬7000名員警，是去年人力的兩倍以上。

憲兵和海巡隊也會有約4000人待命。

與此同時，當局取消或禁止在一些高人氣場所舉辦跨年狂歡，包括塔克辛廣場（Taksim Square）、貝西克塔斯（Besiktas）與高檔購物區西西里（Sisli）。

進入這些區域的道路今天下午就會封閉。土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，警方假扮成賣彩券和栗子的小販，部署塔克辛廣場周邊戒備。

從今天上午到明天為止，伊斯坦堡當局將罕見地禁止重型車輛進入市中心。

首都安卡拉也會實施類似維安措施，除了出動9700名警力，市中心吉齊雷廣場（Kizilay square）同樣禁辦跨年活動。