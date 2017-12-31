F-35B前進部署 進駐亞太中東

2017-12-31 14:24 中央社 洛杉磯30日專電



美國「陸戰隊時報」報導，美軍陸戰隊預計在2018年春季和夏季調派F-35B前進亞太與中東，這是陸戰隊更換戰術飛機長期計畫的一環。

報導引述陸戰隊官員的消息說，F-35B將加入兩個陸戰隊遠征支隊（Marine Expeditionary Unit），部署在日本沖繩與中東。

陸戰隊時報（Marine Corps Times）報導，陸戰隊發言人勃恩斯（Sarah Burns）說，其中之一是第31陸戰隊遠征支隊，由兩棲攻擊艦「黃蜂號」（USS Wasp）搭載；第二個則是搭載第13陸戰隊遠征支隊的兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex）。

黃蜂號駐紮在日本沖繩，巡行範圍包括北韓外海。艾薩克斯號則將前進中東地區，留意伊拉克與敘利亞、利比亞和葉門的動態。

F-35閃電II式（F-35 Lightning II）是三軍通用多用途戰機，其中陸戰隊配備的F-35B可垂直或短場起降，適合兩棲攻擊艦執行作戰任務。

報導說，美軍陸戰隊計劃，在2032年前，F-35B能完全取代F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機（F/A-18Hornet）、EA-6B潛巡者攻擊機（EA-6B Prowler）與AV-8B獵鷹式攻擊機（AV-8B Harrier）。

美國陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊的F-35B戰機，今年飛抵日本岩國（Iwakuni）基地，展開一系列的訓練操演。