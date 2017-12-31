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上訴失敗！ 普亭政敵仍禁選總統

2017-12-31 14:29世界日報 綜合30日電

俄羅斯最高法院30日駁回普亭政敵、反對黨領袖納瓦尼所提上訴，上訴案由是政府當局禁止他參加2018年總統選舉

法新社報導，最高法院認同俄羅斯中央選舉委員會裁決，即納瓦尼被判貪汙罪，不得登記為候選人。納瓦尼曾表示，判罪具有政治動機。

俄國媒體引述最高院法官羅曼年可夫（Nikolai Romanenkov）的話說，庭上裁定「駁回上訴」。

納瓦尼競選團隊表示，將請求最高法院重新考慮這個裁定，同時也將向歐洲人權法院（European Court of Human Rights）提告。

選舉俄羅斯貪汙
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