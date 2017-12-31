孤狼犯案？俄超市爆炸案嫌落網

2017-12-31 14:29 世界日報 綜合30日電



俄羅斯聖彼得堡超市爆炸案 凶嫌落網 路透社 分享 facebook

俄羅斯聖彼得堡一間超市27日發生爆炸，造成18人受傷，其中8人迄今仍未出院。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）視此為「恐怖行徑」。俄羅斯聯邦安全局（FSB）30日逮捕一名嫌犯，研判他是獨自策畫和發動襲擊。

綜合媒體報導，聯邦保安局表示，執法人員30日逮捕疑犯，但沒有公開嫌犯的身分和犯案動機，只表示他是單獨策畫和襲擊。

國際傳真社（Interfax）引述消息人士表示，嫌犯是35歲聖彼得堡居民魯基雅年科（Dmitry Lukyanenko），他是民族主義派「新世紀」（New Age）運動成員。

魯基雅年科27日將土製炸彈放置在聖彼得堡這間超市置物櫃內，俄羅斯調查委員會女發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）發表聲明說：「那名嫌犯正接受偵訊。」

激進組織伊斯蘭國（IS）已宣稱犯案。但國會下議院安全委員會的委員薩克高謝夫認為，IS只是想爭取曝光。他說，「伊斯蘭國」在利亞節節敗退，為了恢復權威，他們會把其他人進行的襲擊，全算到自己帳上。

聖彼得堡是俄羅斯第二大城，也是普亭的故鄉，今年4月曾發生致命地鐵炸彈攻擊，且預定明年主辦世界盃足球賽，各界擔心恐會發生更多類似攻擊。