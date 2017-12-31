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持爆裂物男藏身烏克蘭郵局 11人受困

2017-12-31 01:41中央社 基輔30日綜合外電報導

烏克蘭警方發言人特拉卡洛（Yaroslav Trakalo）今天告訴媒體，據信帶有爆裂物的一名男子正藏身在哈爾科夫（Kharkiv）一個郵局內。

特拉卡洛說：「我們並不知道此人有何要求。」

國際傳真社（Interfax）引述哈爾科夫警政首長貝赫（Oleg Bekh）的話說，有9名成人和2名兒童受困，與這名持有爆裂物男子同在郵局內。

郵局烏克蘭
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