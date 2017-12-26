「雙普」何時再會？俄外長：尚未討論下次會晤時間

2017-12-26 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，該國總統普亭與美國總統川普下一次見面的時間還未進行討論。

他在接受俄羅斯新聞社（RIA）專訪時說：「尚未討論下次私人會面的時間。」