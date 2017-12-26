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「雙普」何時再會？俄外長：尚未討論下次會晤時間

2017-12-26 22:45聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）25日表示，該國總統普亭與美國總統川普下一次見面的時間還未進行討論。

他在接受俄羅斯新聞社（RIA）專訪時說：「尚未討論下次私人會面的時間。」

美俄兩國領導人首次的一對一會談在今年7月的德國漢堡G20峰會期間舉行。

普亭與川普今年7月在G20峰會進行首次的一對一會談。路透
普亭與川普今年7月在G20峰會進行首次的一對一會談。路透
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俄羅斯G20峰會普亭
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