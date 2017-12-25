英王室耶誕禮拜 女王與馬克爾一同露面

2017-12-25 22:36 中央社 英國山均漢姆堡25日綜合外電報導



英國女王伊麗莎白二世。 歐新社 分享 facebook

在山均漢姆當地居民聚集的場合，英國女王伊麗莎白二世偕同親近王室成員，及哈利王子的美國籍未婚妻、新成員梅根馬克爾，在今天前往教堂做耶誕禮拜。

美聯社與英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，首次同女王公開露面的馬克爾（Meghan Markle）面帶微笑，在進入教堂途中簡短揮了揮手。返回女王宅邸途中，她與哈利駐足和幾名當地居民交談。

加入伊麗莎白女王（Queen Elizabeth II）行列的，有夫婿菲立普親王（Prince Philip）和親近家族成員，包括女王的孫子威廉王子（Prince William），和他預計將在春天產下兩人第3個孩子的妻子凱特（KateMiddleton）。

威廉和凱特也留步，與在冷天中等待獻花機會的當地居民交談。也許是出於對馬克爾的好奇，聚集群眾比過往幾年都來得多。

去年耶誕禮拜時，91歲的伊麗莎白與96歲的菲利浦因流感抱憾缺席，但兩人在今天的短暫露面中看來都身體無恙。禮拜結束後，菲利浦與其他王室成員一同走回女王宅第，伊麗莎白則選擇乘車。

伊麗莎白女王計劃以年度耶誕致詞，向倫敦和曼徹斯特兩城今年稍早遭極端主義分子攻擊後，所展現的團結力量致敬。

女王預錄的致詞，將在耶誕節稍晚在英國與其餘51個大英國協（Commonwealth）成員國進行電視轉播。

女王與菲立普親王將在倫敦以北175公里的山均漢姆堡（Sandringham Estate）度過佳節。王室計劃在禮拜過後享用私人午餐。依照傳統，他們在耶誕夜交換禮物。

這是馬克爾第一次與王室共度耶誕。這名演員與哈利王子預計將在明年5月於溫莎城堡（Windsor Castle）完婚。伊麗莎白在簡短的廣播致詞中表示，王室很期待在「明年迎來新成員」。