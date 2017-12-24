阿貢火山周日再噴發！峇里島國際機場航班目前未受影響

2017-12-24 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



印尼峇里島阿貢火山再度噴發，國家災害應變總署發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）24日表示，阿貢火山在當地時間24日早上10點5分左右噴發火山灰和煙霧，高度達2500公尺，目前峇里島恩古拉萊機場（ Ngurah Rai Airport）航班起降情形未受影響，而火山警界仍維持在最高等級。

此外，為了向遊客保證安全與搶救峇里島的觀光，印尼總統佐科威（Joko Widodo）將在29日於峇里島召開內閣會議。