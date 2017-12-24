菲律賓商場大火37死 硬漢總統杜特蒂掩面拭淚

2017-12-24 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韻涵 ╱即時報導



菲律賓南部納卯市4層樓的NCCC購物中心23日發生火災，至少造成37人死亡。菲律賓總統杜特蒂曾任納卯市長多年，他23日晚間視察災區並安慰罹難者家屬，卻在聽聞受困者的存活率為零時，不禁以手帕掩面拭淚。

NCCC購物中心3樓販售布料、木製家具和塑膠物品的店家23日上午竄出火苗，火勢迅速蔓延，造成在4樓工作的36名企業外包客服中心受困火場，火勢到24日上午才被撲滅。

現任納卯市長、杜特蒂的女兒薩拉·杜特蒂說，消防人員已告知受困員工的家屬，沒有人能夠承受火場高溫及濃煙，「他們的存活機率為零」。消防隊已找到一具遺骸。

納卯市府公布失蹤者名單，若從姓名判斷，其中1人可能是中國大陸人或南韓人。調查員將徹查起火原因，並對商場所有人提起告訴。

杜特蒂23日晚間抵達納卯市勘災，慰問罹難者家屬。菲國總統府發言人羅克說：「總統悄悄訪視NCCC購物中心，確保罹難家屬獲得政府協助。」

NCCC行銷經理穆塔里布說，受颱風造成的水災影響，商場除了一樓雜貨店和4樓的24小時營運的客服中心外，其餘商店暫時停業，否則若顧客在耶誕購物季到此消費，恐釀成更慘重的悲劇。