親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
EF英語能力指標
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

北韓鬼船漂日本數量創新高 要怪金正恩？

2017-12-24 21:43聯合報 記者陳韻涵╱即時報導

每年都會有應是來自北韓的小船漂到日本，有些船上沒人，有些船上有亡故多時的乘員遺體，有些船員幸運獲救。日本稱這些船是「鬼船」，日本政府統計，今年至少有96艘鬼船漂到日本，數量創新高。

日本秋田縣男鹿市的禪宗洞泉寺擺著數十個骨灰罈，裡頭裝著北韓鬼船上罹難者的骨灰。協助誦經的住持小島亮宣說，過去每年平均收到四、五具遺體，今年數量是20年來最多。他說：「我為他們感到遺憾，這些北韓人可能信奉不同的宗教，我可能以亡者不希望的方式照顧他們。」無人認領的骨灰會埋進寺後花園的無名塚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本海上保安廳截至本月20日的統計顯示，今年至少96艘鬼船漂到日本，船上發現27具遺體，另有42人獲救。獲救的人多半自稱是漁民，他們要求被送回北韓，因此不願多說，政治緊張與北韓政府不透明，也讓日方難以確認為何這麼多鬼船漂到日本。但匿名海保官員認為，原因很簡單，即海象惡劣，「冬天的日本海是狂風暴雨的，海象愈差，漂來的船隻殘骸愈多。」

北韓與日本相距一千多公里，且北韓船隻配備往往不適合渡海。男鹿市五里海岸7日有艘配備較精良的鬼船被沖上岸，上頭有多種釣魚用具、一具無線電接收器和救生衣，卻無保存漁獲的冷凍設備。退休漁夫山田健說：「只有傻瓜會這樣捕魚。我猜他們是被政府逼迫出海。」

部分專家認為，鬼船激增是與北韓政府壓迫有關。南韓海洋水產開發院（KMI）資深研究員馬穆昌說：「魚是北韓的重要資源，因為魚是最便宜的蛋白質來源，漁獲還能賣到中國。」

南韓國際經濟研究院調查發現，北韓今年上半年對大陸漁獲出口比去年同期增加八成八。ＫＭＩ研究員允英珠說：「（北韓領導人）金正恩掌權後，北韓媒體強調漁獲的次數也增加了。」

海保廳表示，主要漁場「大和淺灘」附近的北韓漁船大增，日本專屬經濟海域涵蓋部分淺灘。海保廳過去5個月來已警告約1900艘，並以水龍驅逐約300艘。男鹿半島地方政府估計，已花費一百多萬日圓處理這些鬼船，對當地財政造成龐大負擔，希望中央政府能撥款補助。

北韓領導人金正恩。路透
北韓領導人金正恩。路透
分享

北韓統計南韓

相關新聞

菲律賓商場大火37死 硬漢總統杜特蒂掩面拭淚

2017-12-24 21:48

東京站前廣場點燈 添耶誕夜氣氛

2017-12-24 22:44

巴人抗議美承認耶路撒冷是以都 已12死

2017-12-24 22:38

阿貢火山周日再噴發！峇里島國際機場航班目前未受影響

2017-12-24 22:01

大馬爆發假奶粉事件 本週公布調查結果

2017-12-24 21:56

俄異議領袖跨越門檻 將登記參選總統

2017-12-24 21:39

免簽上路 菲國來台旅客較去年同期倍增

2017-12-24 21:26

美軍陸戰隊司令 要官兵準備大戰

2017-12-24 19:19

仁川機場濃霧 逾900航班延誤或取消

2017-12-24 18:54

回應新制裁 北韓堅持發展核武抗美

2017-12-24 18:49

影／明仁天皇84歲壽辰 4.6萬人祝壽破紀錄

2017-12-24 17:56

中東股神想出獄 得先交60億美元

2017-12-24 17:39

關係惡化！川普准軍售烏克蘭 俄嗆引戰

2017-12-24 17:35

影／倫敦動物園火災 1土豚死亡4貓鼬失蹤

2017-12-24 17:32

掩飾反伊斯蘭論調 美駐荷大使再三扯謊

2017-12-24 17:30

普亭接戰帖 下令精進核武

2017-12-24 17:28

颱風天秤將來襲 越南疏散100萬人

2017-12-24 17:21

在法國被遺忘 「浪漫鋼琴王子」理查克萊德門紅遍中國

2017-12-24 17:15

熱帶風暴侵襲菲律賓 逾200死144失蹤

2017-12-24 16:26

委內瑞拉釋善意 耶誕節前夕放反對人士

2017-12-24 15:59

俄異議領袖想參選 爭取20城民眾連署

2017-12-24 15:04

「在這裡沒有希望」脫北者後悔了…想回北韓找自由

2017-12-24 13:17

CNN年終體檢 世界領袖誰最旺？誰最衰？

2017-12-24 13:17

巴西加國外交官 遭委國列不受歡迎人物

2017-12-24 13:13

不讓二戰獨居老兵孤單過節 網友紛送暖

2017-12-24 13:13

聯合國最新制裁 北韓外務省：戰爭行為

2017-12-24 13:09

海龜幸運獲救 身上纏著15億毒品

2017-12-24 13:06

英王室過耶誕 女王每年發給員工傳統英式甜點

2017-12-24 13:00

梅克爾、翁山蘇姬登今年最「衰」領袖 CNN全球年終盤點

2017-12-24 12:20

CNN年終盤點世界領袖今年氣勢 馬克宏、金正恩最旺

2017-12-24 12:07

被當成二等公民 約25%脫北者想回北韓

2017-12-24 11:43

秘魯前總統藤森 獄中血壓過低送醫

2017-12-24 11:10

俄潛艇逼近海岸 北約憂心

2017-12-24 09:30

熱帶風暴侵襲菲律賓南部 增至182死153失蹤

2017-12-24 03:59

德國未來組閣夥伴 移民議題鬧分歧

2017-12-24 01:01

中東股神牢裡蹲 自由要價1800億

2017-12-24 00:04

星期人物／接班曼德拉夢碎 拉馬福薩捲土重來

2017-12-24 00:01

聯合國頻制裁北韓 「對飛彈進步速度忌憚」

2017-12-23 23:47

美決定增強烏克蘭武裝能力 俄警告：將激起新流血衝突

2017-12-23 23:01
看更多

熱門文章

美軍陸戰隊司令 要官兵準備大戰

2017-12-24 19:19

大陸「洋垃圾」禁令 將引爆美國西岸垃圾危機？

2017-12-24 16:44

英自閉男童超市高歌 美聲感動百萬網友獲邀錄唱片

2017-12-24 14:04

海龜幸運獲救 身上纏著15億毒品

2017-12-24 13:06

中東股神牢裡蹲 自由要價1800億

2017-12-24 00:04

菲律賓商場大火37死 硬漢總統杜特蒂掩面拭淚

2017-12-24 21:48

紐時揭數十年性騷文化 福特執行長道歉

2017-12-24 01:07

中東股神想出獄 得先交60億美元

2017-12-24 17:39

梅克爾、翁山蘇姬登今年最「衰」領袖 CNN全球年終盤點

2017-12-24 12:20

英國準王子妃梅根赴白金漢宮 竟被女王親戚種族歧視？

2017-12-24 11:00

耶誕前趕送包裹人仰馬翻 UPS會計、行銷人員「上前線」

2017-12-24 10:01

「在這裡沒有希望」脫北者後悔了…想回北韓找自由

2017-12-24 13:17

北韓鬼船漂日本數量創新高 要怪金正恩？

2017-12-24 21:43

被當成二等公民 約25%脫北者想回北韓

2017-12-24 11:43

世界最貴豪宅要價150億 主臥155坪有專屬沙龍

2017-12-24 18:15

比特幣如此高價 到底好在那裡？

2017-12-24 20:30

比特幣新騙局！3款假App被Google Play移除

2017-12-24 15:10

愛迪生發明的傳統燈泡 元旦說再見

2017-12-24 16:56

比特幣周跌33% 須提防泡沫化

2017-12-24 04:23

川普趕耶誕前簽減稅大禮…被激的

2017-12-23 23:59

支持度為現代史最低！川普耶誕節前夕批媒體報導假民調

2017-12-24 22:56

熱帶風暴侵襲菲律賓南部 增至182死153失蹤

2017-12-24 03:59

CNN年終盤點世界領袖今年氣勢 馬克宏、金正恩最旺

2017-12-24 12:07

星期人物／接班曼德拉夢碎 拉馬福薩捲土重來

2017-12-24 00:01

亞馬遜降運輸成本 改進包裝

2017-12-24 04:28

關係惡化！川普准軍售烏克蘭 俄嗆引戰

2017-12-24 17:35

紐時：川普說海地人都有愛滋 奈及利亞人住茅屋

2017-12-24 21:14

交易網總監出清比特幣 股神合夥人：躲開它

2017-12-24 15:11

「川普行情」股…資金退潮

2017-12-24 04:22

阿貢火山周日再噴發！峇里島國際機場航班目前未受影響

2017-12-24 22:01

極盡奢華 印度喜帖和請帖令人難以想像

2017-12-24 15:07

德國未來組閣夥伴 移民議題鬧分歧

2017-12-24 01:01

在法國被遺忘 「浪漫鋼琴王子」理查克萊德門紅遍中國

2017-12-24 17:15

川普罵不停 FBI新局長好難做

2017-12-24 15:14

世界各地在耶誕節吃什麼？ 格陵蘭人吃的你絕對想不到

2017-12-24 20:55

普亭接戰帖 下令精進核武

2017-12-24 17:28

世界馳名指揮大師杜特華 否認性騷指控

2017-12-24 06:26

耶誕節是求婚高峰 想行動的人可能要冒這些風險

2017-12-24 10:34

竊賊繳錢免法辦 美國沃爾瑪廢「敲詐」制度

2017-12-24 17:27

回應新制裁 北韓堅持發展核武抗美

2017-12-24 18:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top