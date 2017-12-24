北韓鬼船漂日本數量創新高 要怪金正恩？

2017-12-24 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韻涵 ╱即時報導



每年都會有應是來自北韓的小船漂到日本，有些船上沒人，有些船上有亡故多時的乘員遺體，有些船員幸運獲救。日本稱這些船是「鬼船」，日本政府統計，今年至少有96艘鬼船漂到日本，數量創新高。

日本秋田縣男鹿市的禪宗洞泉寺擺著數十個骨灰罈，裡頭裝著北韓鬼船上罹難者的骨灰。協助誦經的住持小島亮宣說，過去每年平均收到四、五具遺體，今年數量是20年來最多。他說：「我為他們感到遺憾，這些北韓人可能信奉不同的宗教，我可能以亡者不希望的方式照顧他們。」無人認領的骨灰會埋進寺後花園的無名塚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，日本海上保安廳截至本月20日的統計顯示，今年至少96艘鬼船漂到日本，船上發現27具遺體，另有42人獲救。獲救的人多半自稱是漁民，他們要求被送回北韓，因此不願多說，政治緊張與北韓政府不透明，也讓日方難以確認為何這麼多鬼船漂到日本。但匿名海保官員認為，原因很簡單，即海象惡劣，「冬天的日本海是狂風暴雨的，海象愈差，漂來的船隻殘骸愈多。」

北韓與日本相距一千多公里，且北韓船隻配備往往不適合渡海。男鹿市五里海岸7日有艘配備較精良的鬼船被沖上岸，上頭有多種釣魚用具、一具無線電接收器和救生衣，卻無保存漁獲的冷凍設備。退休漁夫山田健說：「只有傻瓜會這樣捕魚。我猜他們是被政府逼迫出海。」

部分專家認為，鬼船激增是與北韓政府壓迫有關。南韓海洋水產開發院（KMI）資深研究員馬穆昌說：「魚是北韓的重要資源，因為魚是最便宜的蛋白質來源，漁獲還能賣到中國。」

南韓國際經濟研究院調查發現，北韓今年上半年對大陸漁獲出口比去年同期增加八成八。ＫＭＩ研究員允英珠說：「（北韓領導人）金正恩掌權後，北韓媒體強調漁獲的次數也增加了。」