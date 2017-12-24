遏止禽流感蔓延 南韓撲殺20.1萬隻禽鳥

2017-12-24 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



韓聯社報導，南韓農林畜產食品部24日表示，為遏止禽流感蔓延，從11月18日至12月22日檢疫所人員撲殺西南地區20.1萬隻鴨子，此前西南部四處養鴨場爆發禽流感病毒H5N6疫情。

H5N6屬高病原性禽流感病毒，受到感染的禽鳥會快速死亡。為了抑制南韓史上最嚴重的禽流感疫情，去年南韓撲殺超過3,000萬隻禽鳥。